Il Varese cerca tra punti a Desenzano, ma c’è il dubbio Ferrario

Sarà una sfida tra squadre che speravano in un inizio campionato decisamente più positivo. Allo stadio “Tre Stelle – Francesco Ghizzi” il Desenzano ospiterà il Varese (fischio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 23 ottobre) per una sfida tra deluse che mette in palio punti pesanti e risposte per i due tecnici. Se i varesini hanno finora raccolto 6 punti in campionato nelle 7 giornate disputate, il cammino del Desenzano è stato di poco migliore, trovandosi a quota 8.

In casa biancorossa mister Luciano De Paola ritrova per il centrocampo Francesco Gazo, che è rientrato dopo il problema muscolare al polpaccio, così come sembra sulla via del recupero anche Gianluca Piccoli. Il problema è che con tutta probabilità a Desenzano non ci sarà bomber Carlo Ferrario – 5 gol in questo campionato sugli 11 totali del Varese -, che negli ultimi due giorni non si è allenato per colpa della febbre. Sarà difficile quindi vederlo in campo contro i gardesani, con l’attacco che sarà quindi sulle spalle di Cappai e Pastore.

«È stata una settimana di lavoro importante – le parole del tecnico biancorosso -. Dopo la partita di domenica scorsa con il Breno c’è tanta rabbia per quello che è successo all’ultimo minuto: abbiamo metabolizzato l’episodio e siamo pronti a fare una grande prestazione. L’auspicio che da domani si cominci a non prendere gol e poi, ovviamente, a fare un risultato positivo. Ci sarà qualche cambiamento e ho ancora qualche dubbio da sciogliere ma credo che Gazo potrebbe essere impiegato: vediamo in che modo e che tempi. Il Desenzano è una squadra di livello, con i tre davanti molto rapidi e un allenatore come Tacchinardi che è molto bravo. Sarà una battaglia ma noi siamo pronti a dire la nostra».

Il Desenzano arriva dalla sconfitta 1-0 in casa della Caronnese, ma nelle ultime tre gare la squadra di mister Mario Tacchinardi ha raccolto solo un punto nel 2-2 contro l’Arconatese. In casa però i gardesani hanno fatto le prestazioni migliori con 7 punti ottenuti su 9 e facendo bottino pieno contro Sona e Breno.

