Il Varese cerca tre punti contro la Real Calepina del Tanque Denis

Torna al “Franco Ossola” dopo due settimane il Varese, in cerca di una vittoria che manca dalla prima di campionato. Dal 3-1 rifilato all’Alcione i biancorossi hanno perso a Ciserano e pareggiato contro Seregno e Casatese. Per continuare ad avere ambizioni da vertice della classifica i ragazzi di mister Gianluca Porro dovranno tornare a conquistare i tre punti e l’occasione sarà domenica 2 ottobre (ore 15.00) al “Franco Ossola” contro i bergamaschi della Real Calepina.

In casa biancorossa mancheranno ancora i centrocampisti Francesco Gazo e Gianluca Piccoli mentre per Gianluca Parpinel è possibile che ci sia un po’ di riposo dopo essere uscito acciaccato dal campo a Casatenovo. Ma la difesa potrebbe non essere il solo reparto a prevedere delle variazioni.

E mister Porro sa bene che non sono ammessi altri passi falsi: «Sarà la classica partita dove, belli o brutti, conterà solo il risultato: bisognerà arrivarci con mentalità, qualità e rabbia. In questo momento contano i fatti e non le parole. Dalla partita di mercoledì con la Casatese torniamo con dei segnali importanti sotto questi aspetti ma sappiamo che i fatti dicono che non sono bastati. Tutti dobbiamo saper dare di più, a cominciare da me. La Real Calepina sarà come tutte le squadre che arrivano all’Ossola e sfidano una piazza importante: magari non saranno arrembanti ma metteranno tutto quello che hanno per fare un risultato positivo in uno stadio importante».

E per la squadra bergamasca allenata da Daniele Capelli – uno dei più giovani della categoria essendo classe 1986 – ha esordito mercoledì in campionato German “El Tanque” Denis, l’attaccante argentino classe 1981 ex Atalanta con oltre 200 gol tra i professionisti e 5 presenze nella nazionale albiceleste.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

STRADE CHIUSE – Attenzione, per chi si recherà allo stadio “Franco Ossola” alle strade chiuse in occasione delle gare di cliclismo legate alla Tre Valli Varesine. Tutte le indicazioni a questo link

SERIE D GIRONE B – V GIORNATA

Domenica 2 ottobre ore 15.00: Arconatese – Breno; Brusaporto – Desenzano; Caronnese – Varesina; Varese – Real Calepina; Folgore Caratese – Casatese; Lumezzane – Alcione; Ponte San Pietro – Seregno; Sporting Franciacorta – Virtus CBg – Villa Valle – Sona.

CLASSIFICA: Sporting Franciacorta 10; Arconatese 9; Casatese 8; Lumezzane, Alcione, Desenzano 7; Ponte San Pietro, Virtus CBg, Varesina 6; Varese, Seregno 5; Brusaporto, Villa Valle, Sona 4; Real Calepina, Folgore Caratese 3; Breno 2; Caronnese 1.