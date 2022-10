Varese Curling, via al campionato di Serie B per il team femminile

Prende il via sabato 22 ottobre il campionato di Serie B di curling, una competizione alla quale prende parte anche il team femminile della Varese Curling formato da cinque componenti. Si tratta delle quattro giocatrici nella foto in alto – da sinistra Laura Tomasina, Sara Comunetti, Mara Rigamonti e Giulia D’Arrigo – a cui si aggiunge anche Micaela Rizzi.

Le Foxes, questo il soprannome scelto lo scorso anno per la società del presidente Davide Quilici, saranno impegnate in tre incontri nel fine settimana: sabato affronteranno prima il CC Pinerolo (ore 15) e poi la Reale Mutua Torino (ore 19); domenica invece le biancorosse se la vedranno con il Torino CC (ore 10). Tutti gli incontri si svolgono a Pinerolo dove sono organizzati i concentramenti periodici nei quali le dieci squadre iscritte disputano tre partite per ogni fine settimana.

Nel curling la Serie B nazionale è unificata e aperta sia squadre maschili sia a femminili (c’è invece la Serie A per le donne): la scelta del club varesino è stato quello di iscrivere comunque il gruppo “rosa” al campionato: «Mettiamo in conto che in alcune occasioni subiremo sconfitte larghe – spiega il presidente Quilici – ma abbiamo valutato che la partecipazione sia importante nell’ottica della crescita della nostra squadra». Il team è guidato dal direttore tecnico Alberto Arienti ed è formato da tutte giocatrici varesine, un paio delle quali sono entrate in gruppo dopo aver partecipato alle giornate di prova organizzate dalla società. Nelle prossime settimane inizierà inoltre l’avventura della squadra maschile che parteciperà al campionato di Serie C e sarà inserita nel girone lombardo.

OPEN DAY AL PALAGHIACCIO

Oltre all’attività agonistica, prosegue quella di diffusione dello sport delle “pietre su ghiaccio”. Proprio sabato 22 ottobre alla Acinque Ice Arena di via Albani a Varese è previsto un nuovo appuntamento nel quale si potrà provare a giocare a curling insieme agli istruttori qualificati messi a disposizione dalla società delle Foxes. Lo spazio riservato sarà dalle 15,15 alle 16,45 ma i posti a disposizione sono limitati; per questo si consiglia di prenotare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica curlingvarese@gmail.com. Ai partecipanti sarà richiesto un contributo di 7 euro.