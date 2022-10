Il Varese di De Paola parte male: la Varesina abbatte i biancorossi 4-1 e fa festa

È un gran giorno per la Varesina, il Varese invece conferma un momento molto difficile che anche il cambio di allenatore non è riuscito a raddrizzare. I biancorossi durano mezz’ora, poi si sono sciolti sotto la pressione delle fenici ma confermando che per mister De Paola ci sarà tanto da lavorare.

Non è bastato ai biancorossi un inizio incoraggiante e il gol di Ferrario al 22′ che ha illuso squadra e tifosi. La Varesina, giocata dopo giocata, ha messo all’angolo Disabato e compagni ribaltando la gara nel finale di primo tempo grazie alla doppietta di Poesio. Nella ripresa i ragazzi di mister Spilli hanno saputo gestire bene i primi minuti per poi colpire a più riprese i biancorossi: il 3-1 lo sigla Sberna con un’incornata su calcio d’angolo e il poker arriva ancora da Poesio, che chiude la sua partita perfetta con un sinistro a giro per il 4-1 finale. Nel finale Ferrario prova a salvare l’orgoglio del Varese colpendo una traversa, ma Gasparri non sta a guardare e lo imita.

È quindi ancora lontana la reazione che ci si aspettava dal Varese, che per la seconda volta in stagione, in sei gare di campionato, subisce 4 gol ma soprattutto ancora una volta si dimostra debole mentalmente e incapace di reagire alle avversità. Ben differente la musica invece a Venegono Superiore, con le fenici che sfruttano al meglio il grande appuntamento – bella anche la cornice di pubblico con 750 spettatori – per tornare al successo e confermare che, almeno loro, possono ambire a posizioni importanti di classifica.

FISCHIO D’INIZIO

Grande pubblico, nonostante la giornata di pioggia, a Venegono Superiore dove la Varesina padrone di casa ospita il Varese per la sentita sfida tra due squadre che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagoniste in questa stagione. I biancorossi arrivano dalla settimana che ha portato il cambio in panchina con Luciano De Paola pronto all’esordio dopo aver preso il posto di Gianluca Porro. La prima formazione biancorossa del nuovo tecnico è un 3-5-2 con Disabato avanzato di qualche metro a centrocampo e Piraccini da regista, Mapelli regolarmente in difesa con un caschetto per proteggere i punti di sutura alla tempia rimediati una settimana fa contro la Real Calepina, mentre in avanti spazio a Cappai e Ferrrario. Per la Varesina di mister Marco Spilli, che al contrario del suo “dirimpettaio” guida la formazione rossoblu da diversi anni, lo schema è un 4-3-3 con l’esperienza di Poesio, la geometria di Grieco e la tenacità di Biaggi a centrocampo, davanti invece tridente formato da Gasparri, Pino ed Ekuban.

PRIMO TEMPO

Parte meglio il Varese che dopo 1′ ha già una buona occasione con Disabato che entra in area ma di punta non riesce a concludere in porta. I biancorossi provano a prendere in mano la gara e al 10′ Spadavecchia deve compiere un bell’intervento per alzare sopra la traversa una girata di testa di Ferrario. I biancorossi spingono e al 16′ Premoli, su cross di Truosolo, da buona posizione non riesce a concludere a rete. La gara si sblocca al 22′, con il Varese che trova il vantaggio: Disabato va sul fondo a destra, palla indietro per Cappai che calcia male ma il tiro diventa un assist per Ferrario che si gira e sigla l’1-0. La Varesina ci mette un attimo per reagire, ma cresce coi minuti e trova spazio nella metà campo biancorosso. Al 37′ un primo avviso con il gol di Pino – colpo di testa su punizione di Biaggi – annullato per fuorigioco. Le fenici non si perdono d’animo e due minuti dopo pareggiano: Mapelli scivola sulla pressione di Gasparri che da sinistra serve Poesio, controllo e interno destro che si insacca a fil di palo per l’1-1. L’entusiasmo in casa rossoblu cresce e al 43′ arriva il sorpasso, sempre con Poesio, che risolve una mischia in area dopo la punizione tagliata di Biaggi da destra. All’intervallo si va così con la Varesina in vantaggio e con l’umore altissimo.

SECONDO TEMPO

Parte con grinta il Varese che nei primi minuti prova ad alzare il baricentro, ma di contro trova una Varesina sempre attenta. I padroni di casa gestiscono bene il ritmo della gara, non fanno prendere campo al Varese e quando possono ripartono in velocità, testando la reattività della difesa biancorossa. Al 27′ mister De Paola toglie Mapelli per Marcaletti e passa al 4-3-3 ma la Varesina ancora una volta non traballa, anzi, al 30′ fa tris con l’incornata vincente di Sberna – entrato per Lucentini – su corner. Ancora una volta il Varese si scioglie e al 35′ Poesio sfrutta un passaggio sbagliato di Marcaletti per puntare l’area e fare il 4-1 con un sinistro preciso dal limite. Mister Spilli concede la standing ovation al suo capitano poco dopo, mentre nel finale il Varese prova almeno a salvare l’onore con Ferrario che colpisce la traversa con un mancino deviato al 42′ e il destro di Pastore parato da Spadavecchia. Nel recupero è però ancora la Varesina a farsi più pericolosa con il legno colpito da Gasparri e il sinistro di Orellana che chiude una gara che entrerà nella storia della società rossoblu e che invece fa cadere nel baratro il Varese.

TABELLINO

VARESINA – VARESE 4-1 (2-1)

Marcatori: 22′ pt Ferrario (CdV), 39′ pt e 43′ pt Poesio (V)

VARESINA (4-3-3): Spadavecchia; Lucentini, Zefi, Gregov, Schieppati; Biaggi (15′ st Donizetti), Grieco, Poesio; Pino, Ekuban, Gasparri. A disposizione: Baglieri, Pozzi, Bernardi, Orellana, Sberna, Sali, Malvestio, Kate. All.: Spilli.

VARESE (3-5-2): Priori; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani, Premoli, Piraccini, Disabato, Truosolo; Cappai, Ferrario. A disposizione: Moleri, Battistella, Marcaletti, Malinverno, Pastore, Scarpa, Bigini, Boni, Goffi. All.: De Paola.

Arbitro: Caruso di Viterbo (Daghetta e Pirola).

Corner: 3-3. Ammoniti: Schieppati, Biaggi, Ekuban per la Varesina; Mapelli, Monticone per il Varese. Recupero: 1’ + 4’.

Note: giornata piovosa, terreno in buone condizioni. Spettatori 750

SERIE D GIRONE B – VI GIORNATA

Domenica 9 ottobre ore 15.00: Alcione – Folgore Caratese 1-2; Breno – Villa Valle 1-2; Desenzano – Arconatese 2-2; Casatese – Ponte San Pietro 2-2; Real Calepina – Brusaporto 0-3; Seregno – Caronnese 1-0; Sona – Sporting Franciacorta 1-4; Varesina – Varese 4-1; Virtus CBG – Lumezzane 0-3.

CLASSIFICA: Sporting Franciacorta, Lumezzane, Arconatese 13; Brusaporto, Casatese, Varesina 10; Seregno, Virtus CBG 9; Ponte San Pietro, Desenzano 8; Folgore Caratese, Alcione 7; Real Calepina 6; Varese 5: Sona 4; Caronnese, Breno 2.