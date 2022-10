A Varese una giornata dedicata al Tricolore coinvolge il centro città

Tra i tanti eventi legati al 225esimo anniversario della nascita del tricolore, La Varese Nascosta, il Circolo degli artisti di Varese insieme a tante realtà e associazioni del territorio, nella mattinata di oggi, domenica 23 ottobre, hanno coinvolto il centro città con una grande manifestazione, iniziata alle 9:30 in Piazza XX Settembre, dove la Marina Militare ha effettuato l’alzabandiera e ha depositato, insieme all’Associazione Arma Aeronautica, una corona alla targa in memoria dei fratelli Forzinetti cui è intitolata la piazza.

Alle 10 la Fanfara dei Bersaglieri è partita da Piazza Carducci, si è spostata in Piazza del Podestà, dove è stata posata una corona ai caduti. Successivamente, raggiunta Piazza Monte Grappa, i Bersaglieri hanno sostato per il saluto alla Polizia di Stato, che festeggia i 170 anni dalla sua fondazione. Dopo il saluto alla Protezione Civile in Piazza San Giuseppe, la Fanfara ha svoltato in Via Cavour, ha attraversato la Galleria Palazzo Trieste fino a Via Vittorio Veneto all’altezza del civico 5 per salutare i ragazzi del Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese che hanno inaugurato oggi l’esposizione delle loro opere tricolore.

“Questa è una manifestazione interessantissima, perché coinvolge tutto il Paese, avendo richiamato artisti da tutta Italia – racconta Ferruccio Pavesi, artista varesino che ha partecipato con una sua opera alla galleria diffusa del tricolore con una fotografia esposta in uno dei negozi partecipanti all’iniziativa – Una bella affluenza, una grande presentazione e si spera possa avere un seguito. La riqualificazione della Galleria è una bellissima cosa per i ragazzi, ma Varese si aspetta anche altro, bisogna procedere”.

E prosegue: “La mia opera è un’immagine che racconta la spinta che si vuole dare al Paese. E’ curioso l’aneddoto che racconta la storia di questo scatto. Ho accompagnato mia madre a fare una visita in ospedale di malavoglia una domenica mattina e una volta davanti al cancello dell’ospedale di Busto mi sono trovato davanti questa manichetta dei pompieri sopra la quale vi era una scritta significativa e l’ho fotografata. Quando poi ho spiegato l’immagine a mia madre, 84 anni, lei mi ha detto di accompagnarla a vedere dove fosse esposta. Per me è stato una gioia infinita – conclude – Ricevere questo complimento da un genitore è sempre fantastico”.

In conclusione della mattinata, alle 11:30 nella Basilica di San Vittore, si è poi svolta la funzione religiosa durante la quale la campana della Regia Nave Varese è stata suonata durante il rito.

Ma ancora altri appuntamenti vedranno protagonista Varese nel pomeriggio: alle 15 un concerto dei ragazzi del “Liceo Musicale A.Manzoni” di Varese e alle 18:15 si svolgerà ”Il Tricolore e la poetica”, presso il Salone Estense, evento culturale aperto a tutti.