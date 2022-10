Da Varese a Laveno Mombello, tante meraviglie da scoprire con le Giornate Fai D’Autunno 2022

Tornano le Giornate Fai D’autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le delegazioni, i gruppi FAI e i gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia.

Anche a Varese e nel Varesotto gli eventi sono tantissimi, a partire dai beni Fai del territorio che saranno aperti sabato 15 e domenica 16 ottobre con visite speciali guidate e iniziative differenti: saranno aperti dunque Villa e Collezione Panza di Varese, Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno e il Monastero di Torba di Gornate Olona, oltre, per l’occasione Casa Macchi di Morazzone il cui programma è sul sito https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/.

Tanti poi i luoghi che verranno aperti proprio in occasione delle Giornate Fai D’Autunno da volontari, delegazioni e gruppi.

A Varese si potrà visitare la Chiesa di San Martino, la Chiesa della Madonnina in Prato, la Chiesa di S. Antonio Abate alla Motta, il Chiostro di Sant’Antonino e Sala Veratti, il Cortile di Piazza Carducci, la Casa Lucchini-Gergati (cortile in via Carrobbio), la mostra “The Blue Green Land” mostra fotografica di Marco Barbieri a cura di Laura Davì al premiato biscottificio di Varese. Oltre alla Torre di Velate – TUTTE LE INFORMAZIONI

La delegazione FAI del Seprio quest’anno aprirà cinque beni a Cassano Magnago: Villa Oliva, l’ex chiesa di San Giulio, l’asilo Aquilone, la chiesa Sant’Anna e l’oasi Boza. – TUTTE LE INFORMAZIONI

La delegazione Fai della Valcuvia propone la visita al Palazzo Perabò di Cerro di Laveno Mombello che ospita il MIDeC – Museo Internazionale Design Ceramico con la sua collezione permanente e la possibilità di vedere la mostra Progetto- Identità – Oggetto, dedicata alla ricerca nell’ambito del design ceramico di Elena Rausse a cura di Fabio Carnaghi, in esposizione nelle sue sale.

Nella zona dell’Alto Milanese Sia sabato che domenica sarà possibile visitare, dalle 10 alle 17.00 con partenza delle visite ogni 60 minuti il parco riserva orientata “la Fagiana”, oltre il ponte Vecchio di Magenta – TUTTE LE INFORMAZIONI

Sul sito giornatefai.it è possibile trovare tutti i beni aperti, gli orari e le visite guidate.