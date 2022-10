“Varese e le sue bellezze destinazione per gli sposi da tutto il mondo”

Varese e provincia destinazione per i futuri sposi, da tutto il mondo. Villa Andrea, la splendida dimora neogotico del Centro Congressi Ville Ponti, ha ospitato la “Varese Destination Wedding”: l’iniziativa promossa da Camera di Commercio per valorizzare un territorio variegato e ricco di potenzialità per un settore in crescita.

A inaugurare ufficialmente l’evento è stato il Presidente della Camera di Commercio di Varese, Fabio Lunghi, che ha sottolineato l’importanza di una giornata dedicata ai futuri sposi, ma soprattutto indicata per far conoscere la provincia e i suoi servizi ai wedding planner di tutto il mondo.

«Crediamo in questo progetto che vede tante realtà coinvolte, in un settore che è un promotore importante per l’economia per tutto il territorio e che può attrarre persone da tutto il mondo per il giorno del loro matrimonio – sottolinea Lunghi -. Abbiamo le carte in regola per farlo, abbiamo intrapreso un percorso che proseguirà anche nei prossimi anni‚».

Al suo fianco Angelo Garini, architetto, wedding and event designer, riconosciuto dalla stampa internazionale come “l’architetto dei sogni”, che ha curato anche quest’anno l’edizione varesina: «Due le strade principali del progetto: da un parte far conoscere il territorio da chi opera in questo settore, costruendo in loro la consapevolezza delle potenzialità della provincia di Varese, meno conosciuta del Lago di Como, ma proprio per questo con moltissime potenzialità nel momento in cui la si propone all’estero». Inoltre, continua Guerini: «Vogliamo far conoscere il territorio a coloro che lavorano nel “destination wedding”, ovvero coloro che si occupano delle coppie che decidono di sposarsi lontano da casa, perché questo comporta che chi sceglie Varese o la provincia per il suo evento poi soggiorna qui almeno tre giorni, usufruendo dei servizi che offre, dall’hotel fino all’acquisto dell’abito da sposa». E chiude il presidente Lunghi: «Varese è una realtà con 70mila imprese sul territorio, Camera di Commercio ha deciso di investire nel cluster del wedding perché è un settore che fa muovere l’economia e, oltretutto, lo fa nel bello».

E di bellezza ci si può riempire gli occhi a Varese, anche solo girando per Villa Andrea, con le sue finestre che si affacciano sul Sacro Monte di Varese e sul Campo dei Fiori, e intorno il verde della collina di Biumo. «Qui c’è un aeroporto intercontinentale, ci sono collegamenti stradali e ferroviari con Milano e Lugano, ci sono paesaggi naturali di grande bellezza, ci sono siti storici e artistici di pregio, ci sono eccellenze enogastronomiche e artigianali, ci sono strutture dell’accoglienza di vario genere e categoria. – continua Lunghi -. Un contesto che ha indotto Camera di Commercio a dar vita al progetto “Varese Destination Wedding” per offrire il miglior supporto a un settore che sta diventando un vero e proprio driver dello sviluppo turistico del nostro territorio».

Oltre all’incontro a Ville Ponti, l’evento ha anche previsto un coinvolgimento diretto di 12 wedding planner provenienti dall’Italia e dall’Europa che in questi giorni hanno fatto visite a ville, castelli, musei e siti storici e artistici per poterle proporre dal vivo e quindi proporle a loro volta ai futuri sposi. Tra le iniziative di charme anche una sfilata di abiti realizzati dall’atelier di Daniela Calvi, partner del progetto Varese Destination Wedding. Una sfilata “incastonata” tra esibizioni artistiche che chiude l’evento, regalando ai visitatori l’atmosfera di un evento matrimoniale indimenticabile tra giardini e laghi della terra prealpina.