Varese rappresentata alla Settimana europea delle città e delle regioni

In occasione dell’annuale Settimana europea delle città e delle regioni, che si tiene a Bruxelles dal 10 al 13 ottobre, sono presenti anche i consiglieri Matteo Bianchi, Maria Paola Cocchiere e Helin Yildiz.

Oltre alle posizioni delle autonomie locali nel processo decisionale europeo, gli incontri sono l’occasione di scambiare opinioni e buone pratiche nell’interesse dei territori che si rappresenta.

Matteo Bianchi, che è membro del Comitato delle Regioni UE, interverrà in seduta plenaria in merito alla Conferenza sul Futuro dell’Europa, sottolineando la necessità di coinvolgere meglio comuni e regioni nella filiera europea; le consigliere Maria Paola Cocchiere e Helin Yildiz, appartenenti alla rete dei giovani amministratori europei Young Elected Politicians, parteciperanno ai lavori della Settimana europea delle regioni.

Maria Paola Cocchiere, che si occupa di tematiche legate al Green Deal, parteciperà al workshop ‘Bringing green ideas to life in eu regions and cities’ che ha come obiettivo progetti per proteggere la natura, migliorare l’economia circolare e accelerare la transizione verso l’energia pulita.

Helin Yildiz, oltre a partecipare a diversi workshop della settimana sulle politiche di coesione sociale, sarà anche relatrice nella sessione “Youth Empowerment & Democracy”, dove sottolineerà la necessità che i giovani assumano un ruolo sempre più centrale nel processo democratico.

Un esempio dell’attenzione che la città di Varese riserva al contesto europeo, rappresentata da tre membri che a vario titolo evidenziano la vocazione di un territorio nel cuore dell’Europa.