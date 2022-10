A Varese un Natale “contenuto” per il risparmio energetico, ma lo spettacolo ai giardini estensi resta

Che impatto avrà l’austerity energetica sul Natale a Varese? La crescita dei costi per l’energia e le conseguenze della crescita delle bollette stanno imponendo una riflessione anche agli amministratori comunali che, soprattutto in comuni grossi come quello di Varese, avevano già organizzato e “appaltato” molti dei servizi immaginati per addobbare a festa la città.

Nello specifico Varese aveva pianificato per tempo la riproposizione di lucine e spettacoli ai Giardini Estensi e la consueta copertura delle vie della città con le luminarie.

Nel primo caso è stato previsto un grande allestimento natalizio con eventi e spettacoli artistici a cielo aperto e un video mapping sui Giardini e Palazzo Estense. Questa parte del “progetto natale” sembra attualmente essere confermata e si tratta di uno “spettacolo lungo un mese e mezzo” realizzato dalla società varesina Festi Group.

Diversa l’impostazione per le luminarie cittadine dove la Giunta varesina pensa di concentrare i tagli dovuti al caro energia. Secondo quanto anticipa la vicesindaco Ivana Perusin, infatti, il piano di azione già concordato con i commercianti sarà un contenimento generalizzato delle luminarie che saranno apposte in meno vie, per meno giorni e che resteranno accese per meno ore rispetto al passato.

Ma sul tema delle luminarie, così intrecciato al tema energetico che più preoccupa cittadini e imprese, c’è da giurarci che si tornerà a parlare e anche dall’opposizione sembrano affrontare la questione. Martedì il consigliere comunale di Forza Italia Simone Longhini ha aperto il dibattito con un post su Facebook: “La Giunta di Varese ha deliberato di spendere 200.000 euro (oltre ai costi dell’energia elettrica) per le luminarie di Natale ai Giardini Estensi. Cosa ne pensate?”.