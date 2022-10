A Varese un novembre di eventi musicali firmati MadBoys

Il programma del novembre musicale varesino è molto ricco e parte giovedì 3 novembre alle 21 con “Floyd Animals”, un tributo ai Pink Floyd, band di culto capace di entusiasmare intere generazioni, che si terrà presso il Cinema Teatro Nuovo di Viale dei Mille a Varese. UnEvento organizzato da Filmstudio90 e Varese Re-Live in collaborazione con Madboys E&C

I Floyd Animals sono formati da musicisti attivi da anni sia nei live che in studio: Antonio Cordaro (chitarra e voce principale), uno dei più fedeli interpreti dello stile di David Gilmour, è accompagnato da Christian Moro alle tastiere e seconda voce, Claudio Sannoner al basso, Dario Grassi alla batteria, Ralph Salati alle chitarre, Marcella Casciaro e Valentina Monica ai cori e Valentino Finoli al sax. Ingresso euro 18 intero – ridotto16 (platea); 14 intero – 12 ridotto (galleria).



Giovedì 10 novembre alle 22 l’Arlecchino Show Bar a Vedano Olona ospiterà la prima serata “KmZero”, la sua nuova rassegna musicale: da novembre, per tutti i giovedì della stagione, l’Arlecchino ospiterà una rassegna di musica local, nostrana e originale dando spazio a tante realtà emergenti (e non) della zona. Saranno sempre serate condivise tra più artisti di stili musicali differenti. Il tutto con un ingresso ad offerta libera. Sul palco Totò & Hybris (Attic Studio / Rap Pirata), Affari Grossi (già protagonisti di parecchi eventi locali), Ade, Blake Skull e Dj Marshmellow alla consolle.

Sarà giovedì 17 novembre il secondo appuntamento di KmZero, una serata speciale con Saul Bertoletti, in arte SAUL, che presenterà al pubblico l’ultimo album intitolato “The Infinite Inside”. Il cantautore, originario di Varese ma con trascorsi in Scozia e nel Regno Unito, ha racchiuso tutte le sue esperienze artistiche e musicali in un live di matrice folk, crudo ma anche raffinato allo stesso tempo. Un concerto assolutamente da godersi e ascoltarsi nell’atmosfera calda e avvolgente del locale di Vedano Olona. Saul sarà accompagnato sul palco da Marco Caccianiga (percussioni) e Guido Zanzi (chitarra).

Terzo e ultimo appuntamento di novembre con KmZero, giovedì 24, con una serata tutta al femminile nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne. ThesoundofAthina (Athina Zarantomio), cantautrice originaria della zona di Sesto Calende ed Erica Bazzeghini, volto noto della nostra provincia con un passato come concorrente di The Voice, talentuosa cantante pop/soul che si sta apprestando a creare i suoi primi brani inediti, collaborando con moltissimi musicisti di Varese.



Dopo il successo del primo appuntamento di settembre, Trashmilano torna al Circolo di Sant’Ambrogio sabato 12 novembre, per un’altra serata in compagnia dell’ “armata del vinile” e di tutta la migliore (e peggiore) musica commerciale, anni ‘80/’90/’00! Una serata per scatenarsi in pista, ballare e cantare come non mai.

Si chiuderà venerdì 18 il programma musicale di novembre degli eventi di MadBoys, con “Ariele Frizzante’s Karaoke”: puntata numero 2 del Karaoke di Ariele Frizzante all’Arlecchino di Vedano Olona. Non il solito Karaoke, ma un’esperienza interattiva, collettiva che porta il pubblico direttamente sotto il palco per cantare e ballare tutti insieme i grandi successi della musica nazionale ed internazionale che hanno fatto la Storia, sempre accompagnato dalla chitarra di Elton Novara.