L’attualità di Giacomo Matteotti in un libro e un incontro a Varese

Un’originale rilettura della vita di Matteotti e il suo impegno “pedagogico” alla politica: a raccontarla Maurizio Degl’Innocenti, Presidente del Comitato nazionale per la celebrazione della morte di Giacomo Matteotti

Maurizio Degl’Innocenti, Presidente del Comitato nazionale per la celebrazione della morte di Giacomo Matteotti, presenterà sabato 29 ottobre alle 17, presso la Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese, il suo libro “Giacomo Matteotti e il socialismo riformista”, per un appuntamento nato dalla collaborazione del Comune di Varese, A.N.P.I. e la Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”.

Si tratta di un’originale rilettura della vita di Giacomo Matteotti: ripercorrendo la sua biografia, da organizzatore nel Polesine a figura di spessore nazionale, per arrivare all’ingresso a Montecitorio e alla segreteria del Partito socialista unitario, racconta l’impegno nella lotta al fascismo e al bolscevismo, facendo emergere una concezione della politica come pedagogia individuale e collettiva.

Ospiti dell’evento insieme all’autore saranno Carlo G. Lacaita, Università degli Studi di Milano, Alberto Castelli, Università degli Studi dell’Insubria e Fabio Zucca, Università degli Studi dell’Insubria.