A Varese, uno studente su 4 abbandona la scuola superiore. Come scegliere consapevolmente

La terza media è il momento della scelta. La domanda che si ripete negli anni “cosa farai da grande” assume un senso molto concreto.

Quali ambizioni? Quali abilità? Quali talenti?

Domande difficili che presuppongono una riflessione ampia e, soprattutto, condivisa tra genitori, figli e docenti.

Per agevolare la fase di indagine dell’offerta formativa in provincia di Varese, da anni esiste un tavolo tecnico, composto da istituzioni e mondo del lavoro, che individua strumenti sempre più dettagliati e complessi per fornire tutte le chiavi di lettura possibili. Con la certezza che, comunque, vada, nulla è mai definitivo e il percorso di un giovane può anche cambiare e seguire nuove strade.

Lo scorso anno, Provincia di Varese, Camera di Commercio e Ufficio scolastico territoriale hanno realizzato un portale ( GUIDA PERCORSI VARESE) che affronta i percorsi superiori sotto molteplici punti di vista: la durata, cosa si studia, quali sbocchi, che situazione occupazionale relativa a ciascuna professione, le occasioni di crescita e di trovare lavoro. Per completare il quadro c’è anche la sezione post diploma per chi vuole continuare gli studi con una panoramica sugli ITS Accademy che sono percorsi biennali altamente professionalizzanti.

Sotto il nome di: “Salone dei Mestieri e delle Professioni” si concentra tutta l’attività di informazione che, quest’anno, riprende anche la sua offerta fisica e in presenza. Incontri singoli all’interno della scuole medie della provincia ( come già avvenuto lo scorso anno) e due appuntamenti dedicati ai genitori cn lo psicologo Beppe Bertagna, che fornirà alcuni strumenti per aiutare i genitori a individuare le aspirazioni ma anche i talenti dei figli. Il primo incontro si svolgerà alle Ville Ponti io 16 novembre prossimo e il 25 novembre all’Ite Tosi di Busto Arsizio. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 18.

A dicembre, poi, sarà distribuita la guida “Percorsi” che è stata stampata in 12.500 copie così da raggiungere tutti e 7.800 studenti di terza media, oltre ai docenti e ai centri di formazione. Una pubblicazione che è stata ampiamente rivista nei testi descrittivi e nell’impaginazione.

La doppia guida, cartacea e virtuale, guiderà studenti e genitori nella scelta che dovrà essere effettuata a gennaio come prescrizione. Lo sforzo congiunto degli attori del tavolo tecnico provinciale ha permesso, anche durante gli anni della pandemia, di evitare il travaso di iscrizioni nel canale liceale: « I dati dell’ultimo triennio mostrano un andamento costante nella scelta dei ragazzi – spiega Cristina Zambon responsabile del Settore Istruzione e Formazione della Provincia – con il 43% delle domande di iscrizioni ai licei mentre in altri territori si è superato il 50%».

Il tema ricorrente in provincia di Varese è l’incontro tra domanda e offerta di manodopera con un tessuto imprenditoriale che fa fatica a reperire personale: « L’obiettivo di questo sforzo comune è proprio quello di costruire un’offerta che vada nel segno di una crescita del singolo ma anche del tessuto economico a cui appartiene» ha spiegato Giacomo Mazzarino dirigente della Camera di Commercio. «Si tratta di una delle scelte più delicate e importanti della vita dei nostri ragazzi – ha confermato il Consigliere delegato Simone Longhini – in un momento già corredato da numerosi cambiamenti su diversi fronti. Quello che le Istituzioni, gli enti e le associazioni possono fare è lavorare in sinergia per supportare gli studenti varesini a compiere questa scelta con consapevolezza, fornendo le informazioni sulle opportunità che il territorio offre, con particolare attenzione ai nuovi percorsi».

Tra le novità della guida Percorsi anche la sezione dedicata ai quadriennali su cui il Ministero sta investendo: quali sono, come sono strutturati, e con quali sbocchi.

Restando nel campo delle novità, da settembre saranno solo due i nuovi indirizzi che saranno attivati in provincia: il corso di saldatura al CFP di Tradate e uno di panificatori al Falcone. Agenzia Formativa e Sacra Famiglia, infine, potenzieranno i percorsi personalizzati con studenti disabili.

Gli strumenti per una scelta condivisa e consapevole, quindi, ci sono. Capire chi si vorrà diventare domani rimane comunque difficile: sono pochi quelli che hanno le idee già chiare a 14 anni. Il dato è confermato anche dal tasso di abbandono: « Tra il 2017 e il 2021 – ha spiegato Laura Caruso del’Ufficio scolastico varesino – abbiamo riscontrato una percentuale di ritirati del 25%. Un dato che va comunque limato perchè, dalla fotografia, sfuggono quanti si trasferiscono nelle scuole private e quelli che entrano nei percorsi professionali». Al netto, comunque, rimane un 15% di studenti che lasciano il percorso: « Con l’Università Cattolica stiamo lavorando per individuare anche le motivazioni che hanno spinto i ragazzi ad abbandonare» commenta Laura Caruso.

Il dato rimane troppo alto anche perchè è relativo a una finestra temporale particolare, con gli anni dell’emergenza sanitaria che hanno inciso in modo deciso sulle dinamiche scolastiche. La maggior tolleranza da parte del collegio docenti spesso non è servita a trattenere chi, da solo e collegato in DaD, non ha trovato le motivazioni per andare avanti.