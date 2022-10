Varesina e Varese ancora di fronte, questa volta per la Coppa Italia

È passato meno di un mese dal 9 di ottobre, il giorno di quel 4-1 rifilato dalla Varesina al Varese all’esordio di mister Luciano De Paola sulla panchina biancorossa (leggi qui). In queste settimane le fenici hanno ottenuto solo risultati positivi – due vittorie e un pareggio – mentre i biancorossi hanno esultato eslusivamente a Desenzano, dopo il pareggio contro il Breno e prima dell’ultimo ko contro l’Arconatese.

Questa volta in palio non ci saranno i tre punti, ma il passaggio del turno di Coppa Italia.

In casa Varese, mister De Paola: «Sappiamo che è una partita importante essendo una gara ufficiale. Siamo pronti a disputare una gara importante con una formazione che, però, avrà delle novità: concederemo spazio a chi in questo avvio di stagione ne ha trovato meno in modo da mettere minuti a tutti e permetterci anche di vedere i ragazzi all’opera. Magari a qualcuno può sembrare una frase fatta, ma la squadra sta bene e fa le cose che deve fare. I ragazzi sanno che è un momento di difficoltà ma si allenano nel modo giusto. Bisogna stare attenti ai particolari perché in questi campionati sono quelli che fanno la differenza».

In casa rossoblu invece il morale è alle stelle, anche se il pareggio arrivato nel finale e con l’uomo in più in casa dello Sporting Franciacorta è stato un colpo inaspettato per una squadra che sembra aver trovato la giusta quadra. Mister Spilli presenta così la gara: «Nella partita di domani faremo sicuramente turnover, ma sono contento di farlo perché ci sono dei ragazzi che meritano di giocare partite belle e importanti, sperando ci sia grande pubblico. È una occasione per loro di mettersi in mostra e dimostrare che stiamo e stanno lavorando bene e che quindi hanno voglia di fare bene. È una gara che li farà anche crescere, quindi gestiremo la partita nel migliore dei modi e spero ovviamente di trarre delle conclusioni importanti per il prosieguo del campionato. È un derby e c’è voglia di vincere, come è normale che sia».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.