Via Del Nifontano a Varese chiusa al traffico fino al 21 ottobre per urgenti lavori sulla rete fognaria

E’ istituita la temporanea chiusura al traffico veicolare per via Del Nifontano, con il divieto di transito che va da viale Europa fino all’area di cantiere, per consentire lo svolgimento di urgenti lavori sulla rete fognaria.

Sarà consentito il passaggio dei veicoli sino all’accesso della scuola primaria Ugo Foscolo passando da via Ravasi. Il divieto alla circolazione sarà per tutti i veicoli dalle 0 alle 24, con il ripristino delle condizioni viabilistiche al termine dell’intervento.