Viaggi itineranti per giovani: ecco come organizzarli con “Avventure nel Mondo”

Viaggiare per i giovani è una vera e propria esperienza formativa. Oltre, infatti, alla conoscenza di culture e luoghi diversi, il viaggio permette alla mente di aprirsi e di confrontarsi con differenze e difficoltà a cui, nel nostro quotidiano non siamo abituati. È un vero e proprio percorso di crescita. E allora, proprio per questo, perché non scegliere un viaggio avventuroso, invece di una vacanza all’insegna del relax? Magari un viaggio itinerante per mettersi alla prova e vivere delle vere e proprie avventure, affrontando nuove mete non come turisti, ma come viaggiatori.

I vantaggi dei viaggi organizzati per giovani

Affrontare una meta assai lontana e con differenze culturali importanti non è facile, specialmente per chi non ha molta esperienza in questo tipo di viaggi. Proprio per questo motivo, potrebbe essere più facile rivolgersi a realtà che organizzano questa tipologia di viaggi giovani, come quelli proposti da Avventure nel Mondo.

Oltre alla possibilità di viaggiare secondo una prospettiva diversa, partire con persone che non si conoscono contribuisce anche a sviluppare diversi aspetti della propria personalità, come ad esempio la fiducia in sé stessi, la capacità di adattamento e la spigliatezza nei rapporti interpersonali. In più, sarà facile conoscere coetanei o comunque persone dallo stesso spirito e con gli stessi interessi, con le quali stringere amicizia. Ovviamente, come in tutte le avventure, è possibile trovare degli intoppi, ma questo servirà a temprare ancora di più lo spirito.

Avventure nel Mondo

Avventure nel Mondo è un concept che si differenzia dai tradizionali tour operator, poiché non propone normali itinerari organizzati, ma è uno strumento che consente ai giovani (e non solo) di organizzare secondo il principio di autogestione un viaggio itinerante. La loro formula, unica e originale, unisce infatti i vantaggi di un viaggio organizzato, con la possibilità di poter personalizzare l’itinerario, partecipando in prima persona, assieme ai propri compagni, all’organizzazione precedente la partenza e alle decisioni da prendere in corso di viaggio. È possibile scegliere tra tante destinazioni, in base alle attività che si ha intenzione di praticare, alla tipologia di paesaggi che si ha voglia di vedere e alla durata dell’itinerario.

In particolare, i viaggi della categoria “Discovery” sono pensati per viaggiatori giovani, dai 18 ai 40 anni. Ciò significa che in queste Avventure i compagni di viaggio saranno tutti coetanei, o quasi. Prenotando una delle mete, si corrisponde una quota destinata principalmente all’acquisto dei voli, alle coperture assicurative, ai servizi di eventuali corrispondenti locali e, dove necessario, dei trasporti in loco. Mentre il resto (come alloggi, visite guidate, pasti ecc.) viene pagato grazie alla “cassa comune” costituita dalla somma versata da ogni componente del gruppo per le spese correnti da sostenere in corso di viaggio.

Ad ogni gruppo viene assegnato un coordinatore. Non si tratta di una guida professionista, ma semplicemente di un viaggiatore più esperto, che conosce bene la formula ed ha più esperienza in questa tipologia di viaggio. Il coordinatore fa da tramite tra l’agenzia e il gruppo, propone un itinerario, fornisce indicazioni ed eventuali opzioni. Tutte le decisioni e le variazioni di programma devono essere però approvate da tutto il gruppo.

Come affrontare un viaggio itinerante?

Affrontare un viaggio itinerante richiede determinate caratteristiche personali, sia che si scelga di viaggiare in solitaria sia che ci si avvalga del supporto di un’organizzazione. In primo luogo, bisogna essere molto flessibili e adattarsi ad eventuali imprevisti o cambi di itinerario. Infatti, questo tipo di viaggio non è adatto a chi preferisce avere tutto sotto controllo senza contemplare variazioni.

Un altro requisito essenziale è la disponibilità alla vita di gruppo: partecipare ad un viaggio organizzato con persone sconosciute, presuppone grande empatia e la capacità di superare eventuali dissapori, magari facendo un passo indietro, senza imporre le proprie decisioni. Infatti, ci si potrebbe ritrovare a condividere stanze d’albergo con chi non si conosce, o dormire in stanze miste uomini e donne.

Infine, è bene sottolineare ancora una volta che affrontare un tipo di esperienza simile significa immedesimarsi nell’anima e nella cultura del luogo visitato. Proprio per questo, il requisito essenziale è informarsi e aprire la mente, al fine di comprendere ogni sfumatura del luogo, anche se le abitudini da seguire sono diverse dalle proprie. Questo implica rispettare rituali, usanze, sacralità di alcune aree, ecc., chiedendo sempre il permesso alla popolazione locale prima di fare qualsiasi cosa che potrebbe essere reputata contraria alle norme o al buon costume del Paese di cui si è ospite.

Le mete preferite dai giovani

Ma quali sono le mete più amate dai giovani? Tra chi non ha molta esperienza in viaggi itineranti, tra i luoghi più gettonati rientrano il Centro America, e il Sud Est Asiatico. Ma anche il Medio Oriente, il Nord Africa e il Nord Europa che permettono di affrontare percorsi anche brevi (a partire da una settimana o dieci giorni) senza troppa fatica.

Grazie a questa tipologia di viaggi, è possibile vedere con occhi diversi, e in totale sicurezza, luoghi esotici e culture diverse, muniti di zaino in spalla e spirito d’avventura.

Per chi, invece, si sente più avventuroso e ha già fatto un po’ d’esperienza, l’ideale è affrontare mete più lontane e impegnative. Da questo punto di vista, l’Africa offre esperienze indimenticabili! Dai deserti del Sudafrica e della Namibia, ai riti vudù dell’Africa Occidentale. Dai meravigliosi safari nel Botswana, con la sua natura incredibile, ai trekking in Uganda alla ricerca dei gorilla di montagna.

E ancora, non dimentichiamo le seducenti atmosfere orientali dell’India o del Nepal, con i loro templi e riti sacri. Anche in America i giovani trovano spazio per vivere delle Avventure emozionanti, per vivere il mito della California, il brio di New York oppure la complessa natura Hawaiana immersa tra vulcani, foreste e spiagge bianche.