Vieni a Glocal e fai il turista, un pacchetto speciale per i giornalisti “fuori sede”

Fare “incetta” di crediti formativi e, tra un corso e l’altro, visitare i luoghi più caratteristici di Varese.

Varesenews, il quotidiano on line che organizza da undici anni il Festival del giornalismo, quest’anno ha pensato a una proposta speciale per gli addetti ai lavori, ed eventuali accompagnatrici o accompagnatori: un pacchetto che comprende camera da albergo con colazione vicino alle sedi del Festival, e alle zone più caratteristiche della città. I giornalisti che arrivano da fuori Varese potranno così partecipare ai workshop, assistere agli incontri, prendere parte alle serate di giovedì, venerdì e sabato nel più totale comfort, potendo far rientro la sera comodamente in hotel.

Ecco i dettagli della proposta:

-Soggiorno in camera doppia a uso singola, colazione inclusa, a 70 euro/notte

-Soggiorno in camera doppia, colazione inclusa, a 80 euro/notte

L’Hotel si trova a 200 metri dalla stazione FFSS di Varese e a 200 metri dalla sede del festival.

Partecipando a un’intera giornata di Glocal potrai maturare crediti per la formazione permanente dei giornalisti: fino a 7 nella giornata di giovedì, fino a 8 venerdì e sabato.

Se la proposta è di tuo interesse, scrivi una mail a accoglienza@festivalglocal.it

Inoltre, avrai la possibilità di scoprire le bellezze della città di Varese:

I Giardini Estensi

Inaugurati nel 1771 dal duca Francesco III d’Este, i Giardini Estensi sono un gioiello nel cuore della città. Il parco si sviluppa dapprima in piano, col viale centrale che raggiunge una vasca circolare e poi sale con vialetti aperti a raggiera e con scalinate, contornata da due simmetrici berceaux di carpini che conducono fino alla somma di un belvedere.

Il parco si affaccia alle spalle del Salone Estense, sede del consiglio comunale di Varese e di alcuni panel del festival.

Villa Panza

Villa Panza, nota in tutto il mondo come centro d’arte contemporanea, ha origini che risalgono al Settecento, quando il marchese Paolo Antonio Menafoglio individuò sulla sommità del colle di Biumo, a Varese, il luogo ideale per la sua casa di campagna. La dimora assunse una nuova destinazione quando il conte Giuseppe Panza dagli anni ’50 iniziò a creare una collezione d’arte del XX secolo, divenuta nel tempo nota in tutto il mondo. Oltre 150 opere di artisti americani, ispirate ai temi della luce e del colore, convivono in armonia con gli ambienti antichi, gli arredi rinascimentali e le preziose raccolte di arte africana e precolombiana.

La Villa, oggi gestita dal Fai, si trova a 200 metri dall’Hotel.

Il Sacro Monte di Varese

Il Sacro Monte di Varese, in frazione Santa Maria del Monte, è costituito da quattordici cappelle, dedicate ai misteri del Rosario, che conducono al santuario di Santa Maria del Monte, luogo di pellegrinaggio sin dal Medioevo, che funge da quindicesima cappella. I lavori iniziarono nel 1604, lungo i due chilometri di un ampio percorso acciottolato e tredici cappelle furono terminate entro il 1623. Le statue e gli affreschi che le ornano costituiscono nel loro complesso un’elevata testimonianza dell’arte sacra seicentesca in area milanese. Appartiene al gruppo dei nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia inseriti nel 2003 dall’UNESCO nei patrimoni mondiali dell’umanità.

A 100 metri dall’Hotel parte un bus urbano che consente di raggiungere il Sacro Monte

