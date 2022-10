A Villa Borletti la mostra dell’artista locale Andrea Cartabia

Sarà inaugurata sabato 15 ottobre alle ore 17 a Villa Borletti la mostra personale di Andrea Cartabia, artista locale che esporrà le sue opere nella suggestiva location di Origgio.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Amici Villa Borletti. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 15 al 23 ottobre, dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

A descrivere la mostra, dal titolo “Opere fluide” è l’artista stesso: “Il progetto è nato dall’idea che dove c’è arte non può esserci limite e che un quando, solo perché è nato quadro (quadrato) non può essere condannato e rimanere sempre se stesso. ma che possa evolversi e trasformarsi in qualcosa di diverso, assumendo forme lontane dal concetto di squadrato, fluidificandosi fino ad adattarsi all’ambiente che lo ospiterà”.

La locandina dell’evento: