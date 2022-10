A Villa Oliva di Cassano un fine settimana dedicato al mondo olistico

Nel week end appena trascorso si è tenuto l’evento “Armonia in Villa”, giunto alla sesta edizione, in Villa Oliva a Cassano Magnago con il Patrocinio del Comune. La kermesse sul mondo olistico ha trasportato i visitatori in un viaggio introspettivo verso la cura del proprio “Io” dove gli esperti hanno indicato la motivazione più indicata per ciascuno per riconoscere la propria strada.

L’obiettivo di Antonella Gagliardi e Sara Toniolo dell’Associazione Armonia è sempre stato quello di dare il meglio, concentrare le esperienze di decine di operatori tutti accomunati dalla stessa grande passione il mondo olistico a favore delle Persone. È stato offerto un ricco programma per affrontare ogni aspetto del benessere fisico e spirituale con stand di prodotti naturali, candele, olii aromatici oltre ad attività quali yoga, massaggi, ayurveda e reiki a cui si è aggiunta la splendida mostra fotografica incentrata sullo spettacolo ineguagliabile della natura.

Per la prima volta, sabato pomeriggio, in un evento olistico è stato creato uno spazio con attività ludiche, ricreative ed esperienziali per i bambini. Questa proposta nasce dalla volontà dell’associazione Armonia di essere pioniera nella divulgazione a 360 gradi delle pratiche che il mondo olistico mette a disposizione per favorire il Benessere personale.

L’organizzatrice Antonella ha dichiarato:” ringrazio sentitamente tutti i Professionisti per l’impegno profuso durante la giornata, il Comune per averci concesso il Patrocinio e tutti coloro che hanno partecipato ed apprezzato le nostre proposte. Per il sesto anno consecutivo abbiamo animato la Villa Oliva con stand, conferenze, workshop e sessioni di prova, con un focus dedicato completamente ai bambini, per far conoscere ai Cittadini i principi del benessere Olistico ricevendo attenzione, curiosità e apprezzamenti di stima.

Questo riscontro rinforza in tutti noi la volontà di proseguire negli studi perché investire il proprio tempo per conoscere, provare, confrontarsi, vuol dire arricchire il nostro patrimonio intellettivo e spirituale e mettere in pratica la massima del Mahatma Gandhi: “SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE NEL MONDO”. Andrea Pisani, capogruppo Lista civica Poliseno, ha aggiunto:” ringrazio l’Associazione Armonia per l’invito a questa manifestazione che conferma il ruolo centrale della Villa Oliva come luogo di promozione della nostra Città in tutta la Regione.

Insieme ai Professionisti cassanesi Daniela Nisio operatrice olistica e Nicholas Rossetti massoterapista, si sono affiancate realtà provenienti dalle provincie di Milano, Monza, Bergamo, Pavia, Vercelli e Trento che hanno deciso di investire tempo e risorse per la qualità della location e delle potenzialità di crescita per i loro business. Il loro passaparola insieme ai post sui social network saranno la migliore promozione per il Territorio di Cassano Magnago in tutte le altre Provincie e tra le comunità olistiche. Il riscontro dei Cittadini è stato assolutamente all’altezza delle aspettative con centinaia di persone che hanno partecipato alle attività ricreative e culturali proposte durante i due giorni di evento”.