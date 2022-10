A Ville Ponti in mostra la bellezza del matrimonio, grazie alla rete varesina del wedding

(Foto Nicholas Ferrarese) Lavorare in sinergia è importante per ottenere i migliori risultati. Lo è ancora di più quando si deve organizzare un matrimonio, che per sua natura è fatto di molte componenti: dalla location al cibo, dai fiori agli abiti, dall’intrattenimento al trucco e parrucco.

Per questo il progetto Varese Destination Wedding di Camera di Commercio unisce gli operatori del settore e il loro “registi”, i wedding planner, e ha deciso di metterli in mostra con l’evento “Matrimonio di Acque e Giardini”, che si terrà domani, sabato 22 ottobre, a Ville Ponti: un pomeriggio speciale, dalle 14 fino a sera, che vedrà “in mostra” a Villa Andrea l’attività dei migliori operatori del settore e si concluderà con un “fashion show” di abiti da sposa sorprendenti, con una passerella fuori dal comune.

Cosa significa fare rete in un matrimonio?

Abbiamo provato a chiederlo ad alcuni dei protagonisti di Varese Destination Wedding, come Maria Pellegrino di Cuveglio, che con la sua Margi Events fa parte della rete il cui elenco completo si può trovare sul sito www.varesedestinationwedding.it

Maria Pellegrino

Quanto conta fare rete nel wedding?

«Moltissimo. Io da sola non potrei fare nulla. La titolare sono io ma è normale che abbia persone da chiamare, fornitori che consiglio. Il team è importante: senza un lavoro di squadra non si può arrivare da nessuna parte, perché è grazie al gruppo che si crea la magia».

Cosa significa per lei Varese Destination Wedding?

«È un esperienza molto interessante. Legandomi a questa rete, ho conosciuto nuove possibilità e nuovi fornitori che hanno servizi molto interessanti. La celebrante del mio ultimo complesso matrimonio, il quale vedeva invitati che parlavano tre lingue – spagnolo, inglese e tedesco - ha tenuto la cerimonia simbolica di in tutte e tre queste lingue e l’ho conosciuta proprio tramite Varese Destination Wedding. Era una richiesta complessa, proprio per questo è importante una rete territoriale: permette di creare quell’esperienza perfetta che poi fa tornare l ‘ospite nel territorio, per altri eventi e altre vacanze».

Tra gli espositori alle Ville Ponti, anche Serena Colavita, wedding planner milanese. A lei chiediamo cosa la lega alla rete varesina: «Come wedding planner, mi sento paladina del made in Italy e di questa zona mi interessa in particolar modo il Lago Maggiore, che è molto apprezzato dai clienti esteri quando glielo fai conoscere: abbiamo posti magici, autentiche perle, con ville stupende e scorci romantici».

Serena Colavita

Serena Colavita, che non a caso ha chiamato la sua società “Italian style event and wedding”, ricorda: «Lo stile e l’evento italiano sono diversi: per questo, arrivano in tantissimi a sposarsi. E non si tratta più dei classici “americani ricchi”. Soprattutto negli ultimi anni, ci sono tante coppie che decidono di sposarsi qui anche senza budget faraonici. Semplicemente, amano lo stile italiano e poi, magari, aggiungono al matrimonio anche la vacanza-luna di miele per loro e i loro ospiti».

Il clou dell’evento di domani pomeriggio, sabato 22 ottobre, sarà però un “fashion show”: una sfilata “incastonata” tra esibizioni artistiche capaci di far cogliere l’atmosfera che si può generare creando un evento matrimoniale indimenticabile tra giardini e laghi della terra prealpina.

Gli abiti saranno quelli dell’atelier di Daniela Calvi, che dal 2019 è in via Veratti a Varese ma la cui professionalità viene da molto lontano: «Sono stilista, mi sono formata alla nota scuola Marangoni di Milano e ho sempre disegnato per altri marchi – sottolinea la stessa Daniela Calvi –. È stata però Varese a permettermi di aprire un atelier tutto mio. Mi sono trasferita per amore e qui ho potuto esaudire il mio desiderio. Ora ho due brand, “Atelier Daniela Calvi” e “I love you”, e un atelier in via Veratti, aperto a giugno 2019».

Daniela Calvi

La sua clientela «arriva prevalentemente da Milano, dove ho lavorato fino a qualche anno fa e dove sono nata, ma ora ho anche una clientela svizzera e varesina – spiega la stilista –. Le mie clienti milanesi quando vengono qui ne approfittano per fare una giornata relax, in un posto di grande bellezza: andiamo a mangiare al lago e poi proviamo i vestiti in atelier con un senso di rilassatezza e di attenzione che nella grande città non c’è».

Gli abiti di Daniela Calvi saranno protagonisti del fashion show: «Saranno venti, con in tutto sette uscite e cinque abiti trasformabili, interpretati anche con l’aiuto di musica e danza. Per lo show, mi hanno detto “esagera” e non potevano farmi più felice: ho ideato anche le acconciature, che saranno fuori dal normale, assolutamente stupefacenti. Perché le sfilate sono comunque uno show, no?»

La partecipazione all’evento di domani, sabato 22 ottobre, con inizio alle 14.30 a Ville Ponti è aperta a tutti gli interessati ed è gratuita, con iscrizione sul sito www.varesedestinationwedding.it

L’evento beneficia di un contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “OgniGiorno inLombardia”.