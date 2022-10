Visita in Austria per i vertici tecnici di Alfa: si studia il sistema idrico e l’economia circolare

Una settimana di incontri e visite agli impianti organizzata dalla VÖWG, l’associazione nazionale alla quale aderiscono le utilities austriache del settore idrico. Ospiti i vertici tecnici di Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese.

È successo qualche giorno fa, nell’ambito di un programma che l’azienda pubblica varesina vuole condurre allo scopo di aggiornare costantemente le proprie conoscenze, anche attraverso il confronto con i gestori europei, per migliorare gli standard del servizio erogato.

«È stato un exchange molto interessante – dice l’Ing. Annalisa Berni, responsabile Alfa per il settore Acque Reflue – anche perché ci ha permesso di mettere a confronto i modelli di gestione del servizio idrico italiano e austriaco. Porteremo nella nostra azienda nuove idee e spunti per l’implementazione di progetti sempre più nell’ottica di economia circolare ed efficentamento energetico».

I tecnici di Alfa hanno potuto prendere visione non solo di sorgenti, acquedotti e impianti di depurazione, ma anche di impianti per il trattamento dei rifiuti e per il compostaggio dei fanghi biologici, in un’ottica di economia circolare. Oltre ad un interessante incontro presso l’Università delle Risorse Naturali e delle Scienze della Vita BOKU di Vienna nel quale sono stati illustrati alcuni progetti innovativi di ricerca e sviluppo. Le visite si sono concentrate nella zona attorno alla capitale austriaca, dove operano diverse società pubbliche del settore idrico.

«Gli acquedotti di Vienna sono alimentati quasi interamente da sorgenti montane– aggiunge l’Ing. Pietro Galante, responsabile Alfa del settore Acque potabili– e questa trasferta di lavoro ci sarà particolarmente utile per quanto concerne la gestione della risorsa idrica nel nord della nostra provincia, anch’esso in larga parte servito da approvvigionamenti sorgentizi».