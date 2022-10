Una vita sui pedali, lo spettacolo su Alfredo Binda “in tournè”

“Una vita sui pedali”, anzi tre: quelle di Alfredo Binda da Cittiglio, di Gino Bartali, di Fausto Coppi, raccontate da uno spettacolo teatrale prodotto da Ecateatro Aps. Che dopo aver debuttato a Cittiglio, ora va anche in tourné.

Il 29 ottobre 2022 la piéce a pedali è ospite al Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso, in scena per la chiusura della Mostra “Ruota a ruota – Storie di biciclette, manifesti e campioni”.

«Siamo molto felici di questo traguardo, portare questo spettacolo al di fuori del nostro territorio era il nostro primo obiettivo, che ora possiamo dire raggiunto» commenta Riccardo Trovato, di Ecateatro, che è di base a Cardano al Campo, in provincia di Varese.

Lo spettacolo

Fausto Coppi e Gino Bartali, due leggende divise dalla competizione ma unite da una profonda amicizia e dall’incontro con un altro grande campione, Alfredo Binda, che ne diverrà Commissario Tecnico. Tre attori cercano di raggiungere un traguardo fatto di parole, gesti ed

emozioni, per raccontare le vite di questi campioni. Tra risate, liti e lampi di genio, la creazione dello spettacolo diventerà lo spettacolo stesso. Sul filo dell’equilibrio si attraverseranno spazi temporali e generi teatrali, per accompagnare il pubblico alla scoperta delle storie del passato. Riusciranno gli attori a tagliare il traguardo?

«Lo spettacolo “Una vita sui pedali / La grande scalata di Binda, Bartali e Coppi” ideato da Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato è uno spettacolo brillante che rende molto bene una serie di episodi noti con una conseguenza storica azzeccata. Una performance divertente pur rispettando alcuni momenti di vita difficili: personalmente mi è piaciuto moltissimo» assicura Lauretta Binda, figlia di Alfredo. «Uno spettacolo da promuovere altrove». Missione compiuta.

La mostra

«Ruota a ruota è andata decisamente bene, è piaciuta molto al pubblico, ha avvicinato al Salce anche pubblici nuovi che grazie a essa hanno scoperto il nostro Museo, è stata molto apprezzata dai media. Ottimo bilancio, insomma» aggiunge Elisabetta Pasqualin, direttrice del Salce. E uno spettacolo come questo sia perfetto per chiudere, in modo originale e divertente, una mostra fatta di leggerezza, dinamismo, agonismo e innovazione».

La produzione

Lo spettacolo è nato con il Patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli (FI), Castellania Coppi (AL) e Cittiglio (VA) e con la collaborazione del Centro Culturale Rosetum di Milano.

Ecateatro APS nasce circa un anno fa ed è una compagnia under35 composta da attori professionisti diplomati presso la Scuola Teatro Arsenale di Milano, fondata nel 1978 da Marina Spreafico e Kuniaki Ida, allievi diretti di Jacques Lecoq.

“Una vita sui pedali / La grande scalata di Binda, Bartali e Coppi”

di e con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato

Produzione Ecateatro APS

progetto realizzato con il Patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli (FI), Castellania Coppi (AL) e Cittiglio (VA)

e con la collaborazione del Centro Culturale Rosetum di Milano