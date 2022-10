Vittime degli incidenti sul lavoro, la giornata nazionale si celebra a Gorla Maggiore

Si celebra oggi la 72ª edizione della Giornata ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – che anche quest’anno ha inviato un messaggio – con il Patrocinio della Rai che ha inteso garantire il pieno sostegno delle testate giornalistiche, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL cui prendono parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Le celebrazioni a Gorla Maggiore

Il programma della sede ANMIL territoriale si svolge a Gorla Maggiore domenica 9 ottobre nel seguente modo: alle 9 raduno dei partecipanti in Piazza Martiri della Libertà; ore 9.15 Corteo fino a via Caduti del lavoro per la deposizione di una corona di allora in ricordo delle Vittime del lavoro; ore 9.45 interventi delle autorità nella Sala Comunale di Piazza Martiri della Libertà; ore 11 Santa Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di Santa Maria Assunta (via Battisti 4).

“Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità – dichiara il Presidente ANMIL di Varese, Marco Romano – e questa manifestazione è l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a governare il Paese, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di governo che tenga conto delle proposte concrete per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”.