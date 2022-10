Voglia di riscatto e punti preziosi: Varesina e Varese pronte alla sfida

Sarà alta la posta in palio tra Varesina e Varese, che si troveranno di fronte a Venegono Superiore domenica 9 ottobre (ore 15.00) per la sesta giornata del campionato di Serie D.

Le due formazioni arrivano alla sfida con tanta voglia di riscatto: le fenici sono reduci da un pareggio dopo due sconfitte di fila mentre i biancorossi dal doloroso ko interno contro la Real Calepina che ha portato al cambio in panchina. A guidare il Città di Varese non ci sarà Gianluca Porro ma Luciano De Paola, chiamato in settimana per dare una decisa sterzata alla stagione dopo un inizio sottotono con solo 5 punti conquistati.

Il nuovo mister ha svolto la prima settimana di allenamenti strigliando la squadra e alla vigilia del suo esordio in biancorosso spiega: «È stata una settimana in cui abbiamo lavorato tanto, con intensità e qualità, e ci apprestiamo a giocare una partita importante e sentita. Bisognerà scendere in campo con la giusta mentalità: solo in questo modo si potrà portare a casa qualcosa di importante. Voglio una squadra che sappia stare bene in campo, e che quando ci sarà da giocare sarà pronta a farlo, ma la stessa cosa vale per quando ci sarà da battagliare. Questo campionato è così: serviranno sia il fioretto che la spada. La Varesina ha giocatori importanti e di qualità: sono rapidi e veloci davanti ma ho visto che dietro hanno concesso qualcosa».

Se sulla panchina del Varese ci sarà un esordio, dall’altra parte il tecnico Marco Spilli è da anni alla guida della Varesina: «Queste partite si caricano nelle ultime 48 ore, soprattutto quando arriveremo al campo e vedremo il pubblico delle grandi occasioni. Per il resto lavoriamo sempre per crescere e migliorare. Non avendo informazioni sulla squadra avversaria, visto il cambio di allenatore, ci siamo concentrati sulle nostre cose. Sarà una partita difficile nella quale interverrà sicuramente il fattore psicologico, essendo un derby. Mi aspetto una gara di riscatto dal Varese, ma amo pensare che sarà la mia squadra a determinare quale sarà la partita. Ai tifosi mando un messaggi di incitarci e avere il loro sostegno per la squadra è importante e speriamo di farli gioire».

Sotto l’aspetto tattico, la Varesina dovrebbe presentarsi con il collaudato 4-3-3 con in mezzo al campo l’esperienza di Poesio e la determinazione di Malvestio. Tutto da scoprire il Varese, che con il nuovo allenatore ha studiato diverse alternative in settimana, ma non è detto che possa affidarsi al già conosciuto 3-5-2. Come anticipato da mister De Paola però capitan Disabato dovrebbe lasciare la regia per agire qualche metro più avanti, così da fornire più assist agli attaccanti.

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, partecipando commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.