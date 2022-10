Volontari della Protezione Civile di Varese sui “banchi di scuola” per una formazione sempre più completa

La Protezione Civile è un sistema complesso ed interdisciplinare, costituito da enti, istituzioni, aziende ed organizzazioni (componenti), operanti ciascuno nel campo di propria competenza, ma tutti volti a garantire un’azione completa per il soccorso in caso di evento calamitoso e finalizzata al superamento dell’emergenza sotto la direzione ed il coordinamento delle Istituzione preposte.

«Ci sarebbero mille ragioni per fare la scelta di diventare volontari – dichiara il Consigliere delegato alla Protezione Civile Alberto Barcaro – perché c’è sempre bisogno di qualcuno pronto ad afferrare la tua mano quando ci si trova in difficoltà, perché fare qualcosa per qualcun altro ti rende sempre un pochino migliore, perché chi sta male non si senta solo in mezzo al dolore o semplicemente perché, se c’è una cosa che può migliorare il mondo, è proprio mettersi a disposizione degli altri».

Nell’ultimo fine settimana presso il CPE delle Fontanelle i funzionari della Provincia di Varese ed i volontari che costituiscono la Colonna Mobile Provinciale hanno svolto la formazione continua teorica e pratica per chi farà parte del modulo segreteria.

«Un modulo che all’esterno potrebbe essere considerato superfluo alla macchina dei soccorsi – ha illustrato lo scorso fine settimana Barcaro ai corsisti – ma è fondamentale e determinante per l’intero complesso organizzativo al pari delle fondamenta di una casa: le attivazioni, le turnazioni, le pratiche di rimborso, le tutele assicurative, la gestione delle forze in campo, il fabbisogno dei volontari…tanto per solo citarne alcuni. Una cinquantina di persone che divengono un tutt’uno, con ruoli e motivazioni diverse, i quali hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo nelle attività di Protezione Civile: ciò che ci accomuna è il coraggio di fare una scelta che mette al centro gli altri e la consapevolezza che l’unione fa la forza, senza protagonismi e fughe in avanti per chissà quali mete. È innegabile che il volontario deve avere una innata predisposizione ai rapporti umani e alla condivisione. Fondamentale è un clima di fiducia, la stima e il rispetto reciproci tali da creare un gruppo coeso che lavori con creatività, empatia e solidarietà, proprio come quello che sta generando la Colonna Mobile Provinciale».

«A metà ottobre, mentre si svolgerà l’edizione 2022 di Io non rischio la campagna di Protezione Civile a livello nazionale, la Provincia di Varese – aggiunge Barcaro – sarà presente al Villaggio della Sicurezza presso i Giardini Estensi di Varese. Ci saranno anche i volontari delle Colonna Mobile Provinciale con mezzi ed attrezzature dedicati alle emergenze naturali e alle emergenze di antincendio boschivo, con i volontari della Comunità Montana del Piambello a sottolineare che la Protezione Civile si muove nel pieno rispetto di ruoli e competenze, sempre ed unicamente a vantaggio della popolazione».