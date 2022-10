I voti al Varese: Moleri le prende tutte, Disabato decisivo, bentornato Gazo

Il Varese vince 1-0 a Desenzano al termine di una gara sofferta ma che è stata portata a casa con grande voglia e con una ritrovata solidità difensiva. Bene il reparto arretrato, schierato con 4 difensori puri, ma ottimo anche Moleri che le ha prese tutte, sia con parate, sia in presa alta.

I VOTI

MOLERI 7: Inizia con una parata dopo 4′ e per tutta la partita è attento e sul pezzo. In presa alta sono tutte sue e la parata su Cristian Esposito nel recupero salva il risultato e permette al Varese di festeggiare i tre punti

PREMOLI 6,5: Schierato da terzino destro spinge poco ma in difesa non si fa mai superare

MAPELLI 6,5: Ritrova le giuste distanze con i compagni e gioca una gara delle sue, con tanta personalità

MONTICONE 6,5: Ancora con la fascia di capitano al braccio, è sempre nel posto giusto per respingere gli attacchi del Desenzano

PARPINEL 6,5: Da terzino sinistro soffre un po’ su Goglino nel primo tempo ma gli prende le misure e fa bene. Termina con i crampi

Marcaletti 6: Dentro nel finale, ci mette tanta grinta come deve essere

BIGINI 6,5: Prima da titolare, si fa trovare spesso nel posto giusto. Bene in fase di copertura, c’è da migliorare in impostazione

Foschiani 6: Dentro da interno di centrocampo, ci mette corsa e dedizione

GAZO 7: Bentornato! In mezzo al campo è un fattore come pochi altri. Recupera mille palloni e si fa sempre trovare pronto

Piraccini 6: Si mette in mezzo al campo e lotta con il coltello tra i denti

DISABATO 6,5: Un gol importante e un primo tempo sontuoso. Nella ripresa perde lucidità e sbaglia qualcosa di troppo, ma si sacrifica per la squadra

SCARPA 6: Ha corsa per fare male, ma fa ancora fatica a capirlo. Quando innesta le marce alte non lo fermano

CAPPAI 6: Gara di sacrificio e di tante giocate importanti per la squadra. Ancora però manca sotto porta

Ferrario 6: Non al meglio dopo la febbre, ci mette comunque tanta voglia

PASTORE 7: Se la squadra riesce a uscire dall’inizio difficile è merito suo. Lotta e conquista tante punizioni. Peccato per quel gol che ancora non arriva