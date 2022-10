I voti al Varese: Pastore fa e disfa, esordio da incubo per Pinto

Il Varese perde ancora, sconfitta 3-1 al “Franco Ossola” dall’Arconatese. Un primo tempo così così, chiuso comunque in parità (1-1) ma una ripresa senza mordente con gli oroblu che sorpassano con Medici e sfruttano la superiorità numerica nel finale – espulso Pinto all’esordio – e il buco di Battistella per chiudere la gara sul 3-1. Tra i biancorossi Pastore è un fattore in attacco ma finisce per pasticciare troppo mentre l’unico punto fermo è Ferrario, a segno anche oggi.

I VOTI

MOLERI 5,5: Un paio di parate e qualche uscita alta, ma poco altro. Sui gol può poco, ma alla fine ne prende tre

PREMOLI 5,5: Deciso in difesa, perde le distanze a centrocampo nel secondo tempo, un po’ come tutta la squadra

MONTICONE 6: Deciso su ogni pallone, ma l’Arconatese ha le armi per mettere in difficoltà chiunque

MAPELLI 6: Come il compagno di reparto: fa quel che riesce

PARPINEL 5,5: Soffre la fisicità di Marcone e palla al piede non riesce a essere un fattore

Marcaletti 5,5: Dentro per dare più spinta sulla sinistra, ha poche palle giocabili

BIGINI 6: Tanto fosforo a centrocampo, servirebbe però anche qualche giocata palla al piede

Pinto 4,5: Il suo esordio dura meno di 15′ minuti. Poi dopo uno stop sbagliato entra in maniera scomposta su Fall e si becca il rosso diretto lasciando i suoi in 10 per il finale

DISABATO 6: Tante buone giocate nel primo tempo, ma ha la colpa di perdersi Ferrandino sul gol del 2-1

Piraccini 5,5: Pochissimi palloni giocati in quasi 20 minuti in campo

GAZO 6: Tanta corsa e recuperi importanti. Dà equilibrio ma non inserimenti

Malinverno s.v.: Dentro per il finale, si vede poco

SCARPA 6: Nel primo tempo è uno dei più propositivi, anche se non combina molto. Cala nella ripresa

Battistella 5: Il suo buco nel finale stende il tappeto rosso a Silvano per il 3-1 che chiude la gara

FERRARIO 6: A segno anche oggi. Una sentenza, ma purtroppo anche questa volta il suo gol non porta punti

PASTORE 6: Il gol di Ferrario è in buona parte merito suo e nel primo tempo è una spina nel fianco per la difesa dell’Arconatese. Nella ripresa però perde le misure, si innervosisce e alla fine perde di mordente