I voti di Varesina e Varese: Poesio si porta a casa il pallone, i biancorossi si sciolgono

Chi tutto, chi niente. La Varesina esce con testa e umore al cielo dalla gara contro il Varese, che invece ha palesato ancora una volta delle difficoltà mentali prima ancora che tattiche. Migliore in campo non può che essere il capitano delle fenici Claudio Poesio, autore di una tripletta e dominatore della gara. In casa biancorossa si salva Ferrario, che torna al gol ed è l’ultimo a mollare, ma sono troppi i giocatori che sono andati in crisi sotto la pressione degli avversari.

I VOTI DELLA VARESINA

SPADAVECCHIA 6: Un paio di belle parate nel finale, può poco sul gol di Ferrario

LUCENTINI 6: Parte a rilento, soffre un po’ ma alla fine prende le misure. Si infortuna nella ripresa

Sberna 6,5: Entra con il piglio giusto e la sua determinazione si sente nel gol di testa su calcio d’angolo

ZEFI 6: Contro un avversario difficile come Ferrario ci mette tanto impegno e ne esce bene

GREGOV 6,5: Guida la difesa, la tiene a galla nel momento di sofferenza e nella ripresa non sbaglia un intervento

SCHIEPPATI 5,5: Unico rossoblu sotto la sufficienza, balla in difesa e spende un cartellino giallo evitabile, oltre a qualche passaggio di troppo

Pozzi 6: Buon ingresso, sulla sinistra nel finale arrivano le migliori occasioni dei suoi e lui fa la sua parte

POESIO 9: Giganteggia in mezzo al campo con il piglio del leader. Tre gol per ribaltare il Varese e far volare la Varesina

Maslvestio s.v.: Qualche minuto nel finale, dà il cambio per la standing ovation di Poesio

GRIECO 6,5: Ci mette un po’ a entrare in partita ma gioca tantissimi palloni e mette anche tanti palloni in area, non sempre sfruttati al meglio

BIAGGI 6,5: Dal suo sinistro partono due punizioni che puniscono i biancorossi. Sulla prima si alza la bandierina, sulla seconda è 2-1 per la Varesina

Donizetti 6: Dentro nel finale per dare respiro e corsa alla squadra

GASPARRI 6,5: Pericolo costante da sinistra, sfrutta la prima indecisione di Mapelli per servire l’assist a Poesio per l’1-1. Nel finale il palo gli nega il gol

PINO 6: Tanto lavoro sporco e qualcosa concede ai difensori del Varese. Segnerebbe ma secondo il guardalinee è in fuorigioco

Orellana 6: Prova a farsi vedere con il suo mancino pericoloso nel finale, ma la gara è già indirizzata

EKUBAN 6: Tanta corsa e fisico per la squadra di mister Spilli, ma sotto porta si vede poco

I VOTI AL VARESE

PRIORI 5,5: Non ha colpe particolari ma si becca 4 gol

MAPELLI 5,5: Non può essere al meglio, scende in campo con il caschetto protettivo e con i punti di sutura in testa e combatte. Ha colpe sul gol del pari quando non rinvia il pallone e scivola lasciando palla a Gasparri

Marcaletti 5: Entra nel momento peggiore, quando la Varesina fa tris e di fatto chiude la gara. Regala palla a Poesio per il quarto gol

MONTICONE 5,5: La squadra sbanda e lui molte volte rimane da solo a combattere, non sempre ne esce vincitore

PARPINEL 5,5: Buona partenza, aiuta anche in costruzione, ma nella ripresa è uno dei tanti che si fa sopraffare dalla pressione

FOSCHIANI 6: Alla fine è uno dei pochi a tenere la barra dritta nonostante la tempesta. Sulla destra di fa vedere anche nel momento peggiore

PIRACCINI 5,5: Schierato da regista, finché gira lui la squadra fa bene, ma quando gli tolgono i rifornimenti va in riserva

Pastore 5,5: Entra per dare sostanza all’attacco ma combina poco. Ci prova una volta ma Spadavecchia non si spaventa

PREMOLI 5,5: Da mezzala ci mette il fisico ma alla fine perde posizione e distanze

DISABATO 5: Tanti, troppi errori. Potrebbe segnare dopo 1′ ma calcia male, poi fa la partita a rincorrere gli avversari e sbaglia anche tanti palloni che con la sua classe dovrebbe gestire diversamente

TRUOSOLO 5: Parte con buona lena ma poi la Varesina comincia ad attaccare dalla sua parte trovando tanti spazi

Scarpa 5,5: Qualche buona giocata ma poca sostanza

CAPPAI 5: Anche oggi non riesce a essere un fattore. Ci mette impegno, ma non basta

FERRARIO 6: Segna e illude. Nel finale colpisce anche una traversa