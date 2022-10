Vulnerabilità in provincia di Varese e in Lombardia, la Liuc presenta una “mappa”

Non esiste sviluppo sostenibile quando troppe persone rimangono indietro. Il tema delle vulnerabilità nelle sue svariate declinazioni, economica, sociale, educativa, è oggi più che mai al centro dell’attenzione, anche in virtù delle turbolenze generate prima dalla crisi pandemica e poi dalle tensioni militari in Ucraina, non ultime quelle economiche sui mercati delle materie prime (foto d’archivio di Davide Franzi).

L’Osservatorio sulle fragilità e lo sviluppo umano attivato da LIUC- Università Cattaneo e Fondazione Comunitaria del Varesotto nasce proprio con l’obiettivo di monitorare la geografia, le cause e le caratteristiche delle situazioni di vulnerabilità sul territorio di Varese e in Lombardia. Lo scopo è quello di mettere a disposizione informazioni e strumenti utili a tutti coloro che operano sul territorio per il superamento delle situazioni di criticità.

Lunedì 24 ottobre, alle ore 17.00 (registrazione presenti alle 16.30), in Auditorium alla LIUC, verrà presentato il primo Rapporto di monitoraggio delle vulnerabilità territoriali prodotto in seno all’Osservatorio, sulla base di un importante database che allinea e sistematizza varie tipologie di informazione statistica.

Attraverso indicatori costruiti ad hoc, viene ricostruita una geografia territoriale delle vulnerabilità estremamente variegata, all’interno della quale è possibile individuare micro bacini territoriali di particolare criticità ed evocare azioni correttive e di supporto, opportunamente calibrate, sulle quali è auspicabile un’azione in sinergia da parte dei diversi attori territoriali.

Alla presentazione sono stati invitati il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti e il Direttore di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti che – insieme a Eliana Minelli, Professoressa Associata LIUC, Delegata all’Inclusione – parteciperanno alla tavola rotonda coordinata da Debora Rosciani, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24Ore.

«Per chi ha un ruolo come il nostro – dice il presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto Maurizio Ampollini – è fondamentale avere strumenti adeguati per leggere il territorio e i suoi bisogni, al fine di indirizzare al meglio le risorse che siamo chiamati ad erogare. Il nostro obiettivo è quello di sostenere enti che operino per accrescere lo sviluppo e il benessere delle comunità producendo ricadute positive. In questo senso l’Osservatorio rappresenta per noi una risorsa utile e strategica per affrontare al meglio le sfide che ci troviamo davanti».

Anticipa Massimiliano Serati, Professore Associato di Politica economica e Delegato Terza Missione LIUC: «Dal rapporto emerge una provincia dai mille volti con una maggiore concentrazione di situazioni di fragilità sociale nei territori di interscambio con l’ambito milanese, cluster territoriali più esposti alla precarietà economica nella fascia più a nord e qualche pericoloso e diffuso segnale di “perdita di terreno” sul piano produttivo. Emerge inoltre una sorta di “gerarchia” nella catena di alimentazione delle situazioni di vulnerabilità, nella quale (stilizzando fortemente) la povertà economica innesca fragilità sociale con conseguenti ricadute in termini di povertà educativa».

PROGRAMMA

16.30 | Registrazione

Saluti istituzionali

Massimiliano Serati, Professore Associato, Delegato Terza Missione LIUC; Maurizio Ampollini, Presidente Fondazione Comunitaria del Varesotto

Dall’Osservatorio sulle Fragilità e lo Sviluppo Umano

Presentazione del primo Rapporto di monitoraggio delle vulnerabilità territoriali

Massimiliano Serati, Professore Associato, Delegato Terza Missione LIUC

Tavola rotonda

Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosiana ; Eliana Minelli, Professoressa Associata, Delegata all’Inclusione LIUC

Modera: Debora Rosciani, giornalista Radio24 – Il Sole 24Ore

Conclusioni

Federico Visconti, Rettore LIUC

