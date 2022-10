Zucche e mascherine per Halloween alle cascine di Oggiona con Santo Stefano

Appuntamento alle cascine di Ville Colombo di Oggiona con Santo Stefano per festeggiare Halloween. In programma sabato 29 ottobre, dalle 15, l’intaglio delle zucche, in collaborazione con l’associazione Compagnia Attiva CAOS2 Oggiona con Santo Stefano, che permetterà di personalizzare la propria zucca (fornita a tutti i partecipanti); e un laboratorio manuale creativo, dedicato ai bimbi più piccoli, per realizzare maschere e decorazioni a tema, con l’aiuto della animatrice del territorio Regina dei Fiori (per bambini dai 3 ai 6 anni=.

La merenda è offerta dalla Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano. Info: 0331.214946.