Zuccherellando con gli gnomi: una giornata di festa a Dormelletto

Sarà una giornata di festa e solidarietà quella in programma domenica 23 ottobre al Parco Ribot di Dormelletto che ospita “Zuccherellando con gli gnomi”, manifestazione benefica a sostegno di Amicigio e del suo progetto di inclusione sociale attraverso il gioco.

Durante tutta la giornata, dalle ore 10 alle 18, esposizioni di zucche giganti, oggetti tradizionali del passato contadino, prodotti locali e altri realizzati dalle scuole di Dormelletto, prodotti locali, libri per bambini e artigianato e attività per bambini con giochi, laboratori, letture animate make-up e tatoo per bimbi.

Nel pomeriggio concerto e balli con i Folkabì, musica e danze senza frontiere.

Per maggiori informazioni 327 0948304, amicigio@alice.it oppure www.amicigio.it.