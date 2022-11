10 anni di Gorillas Varese, il 5 novmebre flag football e festa al Jungle Field

Appuntamento a sabato in via Sette Termini a Varese, per il primo atto di una serie di eventi celebrativi per il decennale della fondazione dei Gorillas, solida realtà del football italiano

Sabato 5 novembre dalle 10:30, in via Sette Termini a Varese, il primo atto di una serie di eventi celebrativi per il decennale della fondazione dei Gorillas.

“Remember, remember the 5th of November” recita una filastrocca tradizionale britannica che viene recitata dai bambini durante la “bonfire night”, festività caratterizzata da spettacoli pirotecnici che ricorda la “congiura delle polveri” di Guy Fawkes, cospiratore che cercò senza successo di far saltare per aria il parlamento inglese con re Giacomo I dentro, nel 1605.

Proprio il 5 novembre di 10 anni fa, i Gorillas Varese vennero fondati da un gruppo di appassionati con l’obiettivo di riportare il football nella città di Varese.

Partendo da una manciata di praticanti nella palestrina della Scuola Media “Dante”, i Gorillas sono riusciti a stabilirsi come una solida realtà del football italiano e del panorama sportivo varesino con una presenza costante in città, soprattutto nel quartiere di San Fermo dove gestiscono il campo sportivo di Via Sette Termini, ribattezzato “Jungle Field – Nicolò De Peverelli” in memoria del mai dimenticato atleta biancorosso.

I festeggiamenti che andranno avanti per tutto l’anno, cominceranno sabato mattina con un torneo giovanile di flag football (versione senza contatto del football americano) che vedrà i giovanissimi padroni di casa, allenati da coach Paolo Ambrosetti e Ettore Valiani, misurarsi coi pari età di Bears Alessandria, Daemons Cernusco e Pittbulls Brianza.

Dalle ore 12 apertura del banco gastronomico per rifocillare giocatori e tifosi fino alle premiazioni, previste per metà pomeriggio. Un ennesimo evento di sport e intrattenimento, organizzato in partenariato con il Comune di Varese, che vedrà protagonisti i giovani nel quartiere di San Fermo.

L’appuntamento per tutti i tifosi e coloro che sono curiosi di conoscere uno sport nuovo e avvincente è per sabato dalle 10:30 in poi al Jungle Field. Impossibile mancare.