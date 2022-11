12 novembre: a Varese una camminata in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

L’evento è organizzato dall’Associazione DI.VA – Diabetici Varese, in collaborazione con la Diabetologia di ASST Sette Laghi

Sabato 12 novembre si terrà la tradizionale camminata in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, promossa dall’Associazione Di.Va.(Diabetici Varese) in collaborazione con la Diabetologia di ASST Sette Laghi, diretto dalla dottoressa Cristina Romano, e con il patrocinio del Lions Club Insubria.

Il Diabete è considerato una sindrome ad alto impatto sanitario, economico e sociale, per le complicanze acute e croniche che comporta. È importante quindi non solo la cura, ma anche l’educazione della persona affetta da diabete all’autogestione della malattia ed alla sua comprensione, per prevenire le complicanze, migliorando così la qualità della vita stessa.

Il raduno è previsto per le 9.30 al Parcheggio di Piazzale Zanzi, alla Schiranna di Varese.

Per la partecipazione è necessario prenotare, telefonando o inviando un messaggio tramite WhatsApp, al numero 3497917281.

Il percorso si snoderà nei parchi più belli della “Città giardino”.

Al termine verrà offerto ai partecipanti uno spuntino e sarà possibile, come gli anni scorsi, sottoporsi a uno screening gratuito che consiste nella misurazione della pressione e del livello di glicemia nel sangue.