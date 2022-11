1992 – 2022: il Gruppo Senior Cai Varese festeggia i suoi primi 30 anni

30° di fondazione del Gruppo Senior del Cai di Varese. Il gruppo, voluto da alcuni soci capitanati da Gianni Giacobbo, scomparso alcuni anni fa e che molti sicuramente ricordano, è infatti nato nel 1992, con il nome di “Passo verde”.

Dai primi fondatori, considerati da alcuni dei visionari, ma in realtà degli autentici pionieri, il gruppo è cresciuto nel corso degli anni fino a superare i 200 iscritti. La sezione di Varese è stata all’avanguardia nel cogliere le esigenze dei soci “diversamente giovani” che avevano mantenuto intatto l’entusiasmo per la montagna vissuta con lo spirito dell’amicizia costruita nel corso degli anni, dando così vita ad uno dei primi gruppi Senior.

Impossibile quantificare le gite effettuate, i trekking e le iniziative culturali e sociali, ma l’aspetto più importante è stata la crescita del senso di aggregazione e di appartenenza, dello spirito di gruppo e della voglia di condivisione e di amicizia; a fare da collante la profonda passione per la montagna e per l’ambiente che ci circonda.

Trent’anni non possono passare inosservati e nel mese di novembre il consueto pranzo sociale in programma giovedì 24 novembre presso il Circolo di Capolago, avrà una valenza particolare grazie anche alla proiezione di un audiovisivo realizzato per l’occasione da due soci. Inoltre per presentarci alla città sarà realizzata una bella mostra curata da Paolo Zanzi e dedicata a Déodat de Dolomieu (il geologo che ha dato il nome alle Dolomiti), corredata da splendidi pannelli fotografici, che avrà luogo presso i Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta 4 – Varese) da domenica 20 novembre a domenica 11 dicembre 2022.

Sono in programma anche due serate che vedono protagonisti due nostri soci:

– Martedì 22 novembre Stefano Barisciano presenterà “Montagne, dalla Sicilia alle Alpi Svizzere” una sintesi per immagini delle sue innumerevoli “scorribande” sui monti.

– Martedì 29 novembre Valter Castoldi con la proiezione “Le ali della Valgrande” ci racconterà le emozioni che lo hanno accompagnato durante le sue numerose esplorazioni.