21 novembre, Giornata Nazionale degli alberi

“Chi si prende cura di un albero si prende cura della Terra”: questo aforisma, specie di questi tempi, potrebbe racchiudere il succo e il senso della Giornata Nazionale degli alberi che si celebra ogni anno il 21 novembre.

Le piante comparvero sul nostro Pianeta 400 milioni di anni fa e sicuramente resisteranno molto più di quanto potrà fare il genere umano. Una presenza continua e importante, alla base delle nostre vite. Giusto quindi dedicare ad essi una giornata nazionale celebrativa.

Una giornata che non deve essere fine a sé stessa, esaurirsi, con buona pace delle tante coscienze ecologiche, nello spazio temporale di 24 ore, con trite e ritrite frasi retoriche, con la messa a dimora di alberelli destinati nell’arco di pochi anni a morire per assenza di cure o perché messe a dimora tanto per metterli senza le giuste e dovute attenzioni tecniche.

Gli alberi sono sempre stati al centro delle attenzioni e del rispetto delle nostre civiltà. Presso i greci antichi e i popoli orientali era diffusa l’usanza di celebrare feste in occasione della piantagione di alberi. Gli antichi romani percorsero l’odierna Giornata degli alberi: i boschi erano tutelati e conservati anche per motivi religiosi ed era consuetudine consacrarli al culto delle divinità dell’epoca. La più grande festa in epoca romana era la Festa Lucaria che cadeva il 19 luglio, nel corso della quale, oltre ai riti propiziatori, si festeggiavano gli alberi messi a dimora nei mesi precedenti.

In epoca moderna, il giornalista americano, John Sterling Morton, divenuto senatore e governatore dello Stato del Nebraska, sconvolto dalle distruzioni di foreste attuate nel secolo XIX sulle coste del Pacifico, istituì nel 1872 una giornata da dedicare alla piantagione di nuovi alberi come ”riparazione” alle distruzioni effettuate dall’uomo.

Questa giornata, che si ripete oramai da 150 anni nel mese di Aprile fu chiamata “Arbor Day” ed è divenuta Festa Nazionale americana con milioni di nuovi alberi messi a dimora ogni anno.

Nel 1994 a Daniele Zanzi fu conferito il prestigioso Certificat of Merit della Arbor Day Foundation (riconoscimento assegnato annualmente a coloro che si sono distinti nella preservazione degli alberi e dell’ambiente) nel corso di una cerimonia tenutasi, come consueto, a Lincoln (Capitale del Nebraska)

La consuetudine di un Arbor Day rimbalzò oltre oceano e in Italia la prima “Festa” fu celebrata nel 1898 per iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione Guido Baccelli.

Nel 1923 la giornata venne istituzionalizzata con Regio Decreto e le fu dato nuovo impulso ed enfasi, spostandone la celebrazione al 21 Aprile, Natale di Roma.

Consono agli usi e alle mode del tempo, la Giornata fu essenzialmente riempita di retorica con messe a dimora di alberi celebrativi nelle scuole o in luoghi pubblici e furono intraprese anche vaste opere di forestazione: al di là della retorica, è indubbio che la Festa assunse notorietà e diffusione proprio in quegli anni.

Nel 1951 il Ministero dell’Agricoltura stabiliva che la Festa degli Alberi si dovesse svolgere il 21 novembre di ogni anno, con possibilità di differire tale data al 21 marzo nei comuni di alta montagna (termine assai vago che lasciò spazio a molte libere interpretazioni sulla collocazione temporale della celebrazione).

La giornata si è svolta con rilevanza nazionale fino al 1979, poi venne delegata alle Regioni, cui fu lasciato il compito – in molti casi disatteso – di organizzare gli eventi celebrativi.

A partire dal 2013 ritorna per Legge la Giornata – non più dunque giustamente Festa – Nazionale degli Alberi da intitolarsi, di anno in anno, ad un tema specifico ambientale, culturale o sociale.

Fito-Consult da sempre ha cercato di dare rilievo a questa giornata con l’organizzazione di eventi che avessero un significato culturale capace di andare al di là della semplice – per altro sempre apprezzabile – messa a dimora di alberi.

Così oltre a piantare alberi, rinverdire parchi, scuole e giardini, abbiamo di volta in volta promosso serate con la presenza di poeti, musicisti, scultori, pittori che traevano la loro ispirazione dalla natura e dagli alberi; oppure incontri per dare rilievo agli attori della creazione del paesaggio : architetti, giardinieri, arboricoltori, amministratori pubblici e proprietari di giardini privati – anche loro benemeriti nella conservazione ed incremento del nostro patrimonio vegetale, che è bene comune – .

Non sono mancate negli anni conferenze, incontri con le scolaresche, cacce al tesoro botaniche, mostre fotografiche, presentazione di libri a tema con l’intervento degli autori.

Insomma abbiamo fatto di tutto per porre in evidenza a 360° l’importanza degli alberi nella giornata a loro dedicata.

Quest’anno Fito-Consult ha deciso di dedicare l’intera giornata del 21 novembre al lavoro volontario e gratuito per procedere alla riqualificazione botanica degli spazi verdi annessi alla Chiesa Parrocchiale di Fogliaro (piccola frazione di Varese, posta ai piedi del Sacro Monte). e al contiguo oratorio, luogo educativo di ritrovo e di comunione per giovani e residenti.

La graziosa chiesa, a inusuale pianta esagonale, dedicata a San Giuseppe lavoratore, risale al 1936. Annessa, vi è la casa parrocchiale, un campetto di calcio e un giardino d’ingresso composto da una magnifica scalinata in sasso contornata da oleandri. Tutto il complesso è attorniato da una quinta di cipressi italici oramai centenari, da aiuole con rosai trascurati, da siepi di ligustro sottoposte a tagli saltuariamente.

Il 21 novembre tutta la Fito-Consult si prenderà cura degli spazi, potando i cipressi, eliminando i rinsecchiti, potando le siepi, rigenerando il campo di calcio, tagliando erba e incolti, mettendo a dimora nuovi arbusti a fiori. Un restyling volontario e donato a giovani e residenti con una giornata di lavoro specializzato di oltre 200 ore lavorative, con automezzi, autoscale e climber.

Buona Giornata Nazionale ai nostri amici alberi e a tutti coloro che li rispettano e li amano.