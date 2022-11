40enne in bici travolto a Gallarate alla rotonda tra Crenna e Morriggia

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito a Gallarate, dopo esser stato investito alla rotonda di Largo Mozart, sul Sempione vecchio tra Crenna e Moriggia, all’imbocco del cavalcavia che supera la ferrovia e porta ai Ronchi.

L’incidente è avvenuto alle 9 di sera di martedì 1 novembre. Un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate ha soccorso e messo in sicurezza il ciclista, ferito e dolorante, ma non in immediato pericolo di vita: è stato trasferito in ospedale.

Sul posto è arrivata anche un’auto dei carabinieri, cui spetta rilevare l’incidente, con impatto sul lato della rotonda tra via Monte Leone (la strada che viene da Moriggia) e l’imbocco del cavalcavia).

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi incidenti sul territorio gallaratese, spesso con protagonisti pedoni e ciclisti, “utenza debole”: un pedone è stato investito domenica in via Torino, una donna è rimasta ferita in scontro auto-moto lunedì mattina all’incrocio via Marsala-Sempione, un ciclista è stato soccorso (codice giallo) in via Lario lunedì pomeriggio, mentre a sera sono state soccorse tre persone per un incidente con ribaltamento sul Sempione.