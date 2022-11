A Rescaldina l’auditorium per quattro domeniche si trasforma in cinema per i più piccoli

Cineforum dedicato ai più piccoli a Rescaldina grazie al bando “E-state E + Insieme” promosso nei mesi scorsi da Regione Lombardia con l’obiettivo di «rafforzare e sviluppare l’offerta di servizi per far fronte alle condizioni di disagio e isolamento conseguenti alla pandemia in maniera complementare all’offerta ordinaria presente sul territorio, promuovendo quindi la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo settore».

L’iniziativa aveva portato a Rescaldina un finanziamento da 110mila euro per il progetto “Si può fare”, e una delle attività proposte è proprio il cineforum per i più piccoli, che ha preso il via nei giorni scorsi con la proiezione di “Onward”. Prossimo appuntamento in cartellone per domenica 11 dicembre alle 16, quando all’auditorium comunale di via Matteotti verrà proiettato “Il Re Leone”.

Le proiezioni proseguiranno anche nel 2023 con il film “Inside Out” domenica 12 febbraio e con “Sing 2″ domenica 19 marzo. L’ingresso al cineforum è gratuito.