A Rescaldina tornano “Le vie del Natale” e combattono le barriere architettoniche

A Rescaldina parte il countdown verso il 25 dicembre con “Le vie del Natale”, la vetrina lunga un chilometro dedicata ad associazioni, commercianti, società sportive, contrade, oratori e tante altre realtà del territorio che anche quest’anno scenderanno in campo tutte insieme nel segno della solidarietà in quello che ormai per il paese è diventato un appuntamento imprescindibile per il mese di dicembre.

Saranno un centinaio di gazebo che domenica 4 dicembre dalle 9 alle 17.30 torneranno come in ogni edizione a colorare il paese: quest’anno, però, per la prima volta a fare da cornice alla manifestazione saranno le vie di Rescalda: via Alberto da Giussano, piazza Europa e via Repetti. Il fil rouge della giornata di festa, invece, sarà come sempre la solidarietà: con lo slogan “Non è una salita ma una rampa di lancio”, infatti, “Le vie del Natale” per l’edizione 2022 si ripropongono di eliminare tutti gli ostacoli alla piena accessibilità dei luoghi aperti al pubblico.

«Negli ultimi anni, l’amministrazione comunale ha promosso significativi interventi in diverse aree del paese, migliorandone in maniera rilevante l’accessibilità per le persone disabili – spiegano dal comune -. La crescente libertà di muoversi sul suolo pubblico, tuttavia, ha un impatto limitato se, tramite quei percorsi, non si possono raggiungere locali che in genere presentano barriere architettoniche e sensoriali. Il progetto “Non è una salita, ma una rampa di lancio” prevede che tutti i luoghi aperti al pubblico si possano dotare di una soluzione per garantire l’accesso alle persone con disabilità, in modo inclusivo oltre che esclusivo».

L’idea è quella di creare un fondo, garantito dalle associazioni sociali, al quale i privati possano chiedere un contributo proprio per agevolare in modo concreto l’inclusività di tutti i luoghi: ad alimentare il fondo, che verrà stanziato attraverso il “Progetto Rampe”, saranno in primis “Le vie del Natale” con la vendita di un taccuino solidale, disponibile già a partire dal 27 novembre, ma poi anche altri eventi in programma per il 2023.

Attraverso “Le vie del Natale”, inoltre, quest’anno i rescaldinesi potranno contribuire a decorare Rescalda e Rescaldina consegnando domenica 27 novembre nella piazze e domenica 4 dicembre durante la manifestazione delle scatole regalo vuote che verranno usate per creare originali installazioni natalizie. Non solo: tutti i cittadini potranno anche postare sulla pagina Facebook dell’evento le foto delle decorazioni del balcone, della casa, del giardino e la foto che riceverà più like verrà premiata nel corso della tombolata delle associazioni sociali che come sempre concluderà la giornata di festa.

Solo che quest’anno la conclusione è in programma per l’Epifania, quando in auditorium ci sarà la tombolata delle associazioni della Consulta sociale, da sempre appuntamento finale de “Le vie del Natale”. La data, però, non è l’unica novità: i biglietti, infatti, verranno acquistati con l’attenzione agli altri e saranno regalati dalle associazioni e dai commercianti in cambio del contributo alle diverse iniziative di solidarietà delle associazioni sociali, oppure per avere realizzato decorazioni che rendano più bello il paese, o ancora per avere partecipato ai due progetti solidali che caratterizzeranno la manifestazione.