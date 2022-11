A Sesto Calende dimostrazione di autodifesa e concerto multimediale per contrastare la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, anche a Sesto Calende – come per molti altri Comuni delle Varesotto – sono state organizzate una serie di iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza.

Sulla città baciata dal fiume Ticino e dal Lago Maggiore, sono due le giornate in cui si terranno manifestazioni pubbliche, che inizieranno con un giorno di anticipo rispetto a venerdì 25, quando, ore alle 10, all’Obelisco Garibaldino di Viale Italia avrà inizio il progetto Wings. Nel punto in cui più di 150 anni fa sbarcò Garibaldi, l’amministrazione comunale accoglierà la prima tappa della terza fiaccolata sul Lago Maggiore.

Come già indicato, le iniziative per la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne avrà tuttavia inizio già a partire da giovedì 24, quando nell’aula magna dell’Istituto superiore Dalla Chiesa verrà riproposto il corso di autodifesa.

A partire dalle 10:30, prima della dimostrazione di autodifesa tenuto da parte dell’istruttore di karate della palestra sestese Wave, avrà inizio il meeting in collaborazione con l’associazione Donna Sicura dedicato agli studenti a cura di Elisabetta Aldrovandi, garante e tutela contro la violenza presso Regione Lombardia, e della psicologa Rossella Semplici.

La giornata proseguirà poi in sala consiliare alle 18, quando si terrà il concerto multimediale con Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea “Note stuprate”.