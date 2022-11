A Sesto Calende si beve il caffè con Bach: un libro inclusivo per conoscere il compositore

Sabato 19 novembre una mattinata musicale alla biblioteca sul lungofiume. Matteo Mainardi presenterà il “libro multicanale e inclusivo” dedicato alla Cantata del Caffè BWV211. Un incontro per avvicinare bambini e appassionati di musica al grande compositore

Alla biblioteca di Sesto Calende un incontro letterario tra la musica e il caffè di Bach. L’editore Porto Seguro di Firenze ha infatti recentemente pubblicato Johann Sebastian Bach: il signore del caffè, volume curato anche dal sestese Matteo Mainardi dedicato alla Cantata del Caffè BWV211 per avvicinare i più giovani al repertorio del compositore tedesco in modo vivace e accattivante.

Nella sua Sesto Calende Mainardi presenterà il libro alle 10 di sabato 19 novembre alla biblioteca comunale. In quella occasione i bambini potranno partecipare a un laboratorio musicale a cura di Vanessa Capato, mentre i loro genitori saranno accolti da «Johann Sebastian Bach in persona», che li introdurrà alla sua musica.

Il libro racconta le avventure di due fratelli gemelli molto particolari, Sol diesis e La bemolle, i due gemelli diventano protagonisti di un viaggio nel tempo che dalle righe di un pentagramma li porta fino a Lipsia nel 1732. Girando per la città incontrano Johann Sebastian Bach, lo seguono nelle piazze, nelle strade, nelle scuole e nei caffè di Lipsia, spiandolo mentre compone la sua celebre cantata e si scopre il suo non facile carattere, fatto poco noto al grande pubblico.

Il libro è un’opera corale nata dalla collaborazione di tre autori legati al Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese: Anna Castellazzi, esperta di progetti musicali per le scuole e docente di formazione musicale di base; Maria Paola Molinari, pianista e docente di Educazione musicale nella scuola secondaria; Matteo Mainardi, sestese, musicologo, docente di Storia della musica e ‘in forza’ all’IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Sesto Calende.

Dopo una premessa storica, il libro racconta il viaggio di Sol diesis e La bemolle e il loro incontro con Bach, segue poi la traduzione e rielaborazione del testo della cantata, autentico copione che può essere letto o allestito dagli studenti; un’ulteriore sezione è dedicata agli spartiti musicali delle arie, semplificati e rielaborati in diverse formazioni per l’esecuzione sempre da parte dei ragazzi. Chiude il libro un glossario dei termini tecnici presenti nel volume, la traduzione di parte del testo in Comunicazione Aumentativa Alternativa e alcune espansioni online. Le tavole che arricchiscono il testo sono originali e sono state realizzate da Maria Paola Molinari, che ha curato anche gli arrangiamenti originali.

Due le caratteristiche che contraddistinguono il libro, differenti ma tra loro intimamente legate: è un libro ‘multicanale’ e inclusivo. Il testo è infatti stato in parte tradotto da Matteo Mainardi e da Cristina Cozzi in comunicazione aumentativa alternativa, una forma di comunicazione particolarmente indicata per i disturbi della comunicazione, soprattutto quelli legati all’autismo.

Inoltre tra le espansioni online che arricchiscono l’opera anche l’audiolibro completo di tutto il volume, in modo da rendere più agevole l’approccio al testo a chiunque abbia difficoltà connesse alla lettura della parola scritta, e un video con la narrazione delle avventure di Sol diesis e La bemolle realizzate dall’attrice Liliana Maffei, mentre il soprano Leyla Martinenghi, il basso Diego Colli e il clavicembalista Roberto Villa hanno eseguito le arie della cantata in modo che possa essere goduta anche a casa autonomamente. Di questa esecuzione è stata poi realizzata una seconda versione con i sottotitoli in Comunicazione Aumentativa Alternativa: «un vero e proprio ‘CAAraoke”».