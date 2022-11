Abitazione e magazzino in fiamme a Minusio

Incendio nel pomeriggio di martedì 15 novembre a Minusio, Locarno, dove i pompieri sono stati chiamati ad intervenire per un incendio all’interno di un magazzino con annesso un’abitazione privata. I pompieri, appoggiati da subito da un gruppo di rinforzo, hanno provveduto a circoscrivere le fiamme, intervenendo su entrambi i lati della struttura e questo ha permesso anche di preservare il bosco circostante alla struttura. Parte dell’abitazione risulta comunque seriamente danneggiata.

La persona presente all’interno della struttura, assieme ad un animale domestico, ha provveduto a mettersi in sicurezza in maniera autonoma. Militi equipaggiati con apparecchi di protezione della respirazione hanno eseguito spegnimenti mirati all’interno.

Foto di repertorio