Ad Ance Varese un incontro sulla legalità

Ance Varese ha organizzato presso la propria sede un incontro sul tema della legalità, che ha visto la partecipazione delle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio nel contrasto degli illeciti nell’edilizia.

Sono intervenuti il Vice-Prefetto, dott. Salvatore Giuseppe Ciarcià, sul tema della documentazione antimafia, della c.d. White List e del recente “Protocollo di Legalità” sottoscritto tra la Prefettura e la nostra Associazione; il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, gen. Crescenzo Sciaraffa, sul tema delle attività di contrasto poste in essere dalla Guardia di Finanza agli illeciti in materia di bonus edilizi; il Direttore della società dei costruttori del Canton Ticino (SSIC), ing. Nicola Bagnovini, sul tema delle criticità del settore delle costruzioni nel vicino territorio elvetico.

Secondo il Presidente di ANCE Varese, ing. Massimo Colombo, “per Ance Varese la legalità deve essere un fine, un principio irrinunciabile, un tema da tenere costantemente sotto controllo attraverso un percorso formativo e di monitoraggio periodico interno e con le autorità preposte e le forze dell’ordine. Questa è la 3° tappa del percorso iniziato il 23 marzo2022 con un incontro di sensibilizzazione al problema che ha portato al traguardo importante dell’adesione di Ance Varese al protocollo di legalità sottoscritto a livello nazionale con il Ministero dell’Interno in data 04 agosto 2021, che abbiamo firmato in Prefettura il 20 maggio 2022 con sua eccellenza il Prefetto Dott. Salvatore Rosario Pasquariello. Oggi lo strumento è allineato e operativo e con soddisfazione possiamo annunciare che abbiamo ricevuto l’adesione di alcuni associati”.