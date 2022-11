Ad Angera il reading teatrale di Michela Prando per la giornata contro la violenza sulle donne

Dopo un flashmob organizzato dalle scuole, proseguono ad Angera le manifestazioni in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, un tema da sempre molto sentito nella città, tra le prime sul lago Maggiore a posizionare la simbolica panchina rossa, oggetto lo scorso 8 marzo, di atti di vandalismo, a testimonianza di quanto oggi la sensibilizzazione su questo argomento non può essere trascurata.

Come oramai da tradizione, nella cittadina del Basso Verbano anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, in particolare con l’assessorato alla persona guidato da Antonio Campagnuolo, e l’attrice Michela Prando, già nelle scorse edizioni tra le protagoniste delle tante iniziative organizzate ad Angera.

L’appuntamento di quest’anno si terrà, come da consuetudine, in sala consiliare, venerdì 25 novembre, ore 21. Accompagnata dalle musiche di Lele Pescia, Prando condurrà un “reading teatrale” diviso in due parti: la prima con attori protagonisti i soci del centro ricreativo Grossi, mentre la seconda la compagnia dialettale dei Piott.

La compagnia dialettale sarà coinvolta in un’iniziativa anche nel pomeriggio seguente, sabato 26 novembre. Alle ore 16 i Piott saranno infatti alla panchina rossa del lungolago angerese (in caso di pioggia l’evento sarà spostato in sala consiliare) per un pomeriggio di sensibilizzazione attraverso letture e musiche dedicate alle donne vittime di violenza.