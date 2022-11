Adusa è il primo rinforzo del Varese, ma salutano Marcaletti e Piraccini

Ha fatto il primo allenamento nel pomeriggio di martedì l’attaccante ghanese Jonathan Adusa. Classe 2001, ha giocato la prima parte di stagione al Vado mettendo insieme 10 presenze e 2 gol. L’anno scorso ha messo a referto al Lentigione 30 gare con 5 reti e in totale, seppur ancora in età da “under” ha già alle spalle oltre 80 presenze in Serie D con una quindicina di marcature. Tesseramento ancora da finalizzare, aspettando l’apertura del mercato, intanto il calciatore prende confidenza con i nuovi compagni di squadra grazie al nulla osta rilasciato dal Vado. Il tutto, sperando che il guaio al ginocchio che lo ha fermato mercoledì mattina non sia nulla di grave, altrimenti l’affare potrebbe anche non andare in porto.

Per uno che è arrivato alle Bustecche, altri sono già andati o con la valigia in mano. L’esterno mancino classe 2002 Emanuele Marcaletti si è accasato al Gozzano mentre Luca Piraccini è pronto a lasciare la squadra. Ci sarà da capire se altri hanno intenzione di chiedere il trasferimento in uscita. Intanto Gianluca Parpinel, uscito infortunato alla spalla domenica a Ponte San Pietro, sta lavorando a parte ma domenica dovrebbe rientrare tra i convocati, così come Francesco Gazo dopo aver scontato il turno di squalifica. Ancora out per guai muscolari Filippo Boni e Andrea Malinverno.

Tornando al mercato, domani – 1 dicembre – aprirà la sessione di mercato invernale e dovrebbero arrivare i primi rinforzi per mister Luciano De Paola. I primi due nomi sulla lista dovrebbero essere entrambi in uscita da Casale: il difensore centrale Alessandro Rossi e il centrocampista offensivo Riccardo Rossini. La squadra intanto prosegue gli allenamenti guardando avantiverso domenica 4 novembre quando al “Franco Ossola” ci sarà la sfida salvezza contro la Caronnese, che grazie alla vittoria di domenica contro il Sona ha sorpassato i biancorossi.

La società ha comunicato la modalità di vendita dei biglietti:

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di sabato 3 dicembre attraverso la piattaforma Diyticket.it (link), mentre domenica sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:00, con l’ingresso al pubblico previsto per le 13:30.