Ai campionati del mondo di bocce in Turchia a dominare nella raffa è l’Italia

Ormai è tempo di consuntivi: i campionati del mondo di bocce, specialità raffa e volo, si sono conclusi a Mersin, importante città della Turchia, dell’Anatolia in particolare, nella zona meridionale, affacciata sul mare, con a sud l’isola di Cipro e a est la Siria. In questo luogo nel quale era forse impensabile potesse svolgersi il rito fondamentale di un campionato del mondo soprattutto delle due specialità più note nel firmamento delle tipologie boccistiche, si è verificato, nella raffa, un dominio assoluto nel settore maschile e misto, mentre nel femminile, seppure il metallo più nobile sia rimasto una chimera, i risultati sono stati d’indubbio valore. (nella foto il campione Luca Viscusi durante una premiazione,’immagine di repertorio)

Quindi Italia specie dominante: nell’ecosistema della natura non è solo la numerosità che sancisce il predominio, ma entrano in gioco anche altre componenti, come la resistenza a determinati elementi negativi e la capacità di adattamento all’ambiente. Ebbene queste doti non mancano di certo a Luca Viscusi, il trentunenne comasco nativo di Erba, oltre a possedere innegabili grandi doti tecniche che gli permettono di eseguire giocate da molti ritenute improbabili ma per lui assolutamente spontanee, ha nel suo bagaglio la capacità di rimanere imperturbabile e di compiere scelte meditate, sovente decisive per il completamento dell’azione.

È giovane, ma con un’esperienza notevole, non dimentichiamo che in occasione dei precedenti campionati mondiali, svoltisi in Argentina nel 2019, aveva pur sempre conquistato la medaglia di bronzo nella specialità coppia mista, per cui nessuna meraviglia se oggi ha raggiunto il successo, sia nell’individuale, sia nella coppia, con il marchigiano Mirko Savoretti, suo compagno d’avventura anche nella Caccialanza di Milano con la quale si sono fregiati del titolo italiano a squadre, il secondo consecutivo. Per completare il quadro della specie dominante non poteva mancare il titolo della coppia mista formata dal pescarese Giuliano Di Nicola e dalla perugina Laura Picchio, una splendida giovanissima – solo 19 anni – che ha saputo sfoderare i giusti artigli per agguantare la preda atta a coronare un risultato complessivo davvero eccezionale.

Un po’ meno eclatante è stata la somma dei risultati per la specialità del volo, che si è dovuta accontentare del solo successo di Daniele Grosso nel tiro di precisione, ma è noto che il settore raffa è spalmato su tutto il territorio italiano, è sport nazionale, nel senso che i numeri dei tesserati e delle strutture sono molto elevati rispetto alle altre branche che compongono il mondo delle bocce.

Allontaniamoci dalla Turchia, dai risultati esaltanti là conseguiti, per consuntivare un’altra manifestazione che ha avuto luogo a Milano il 5 novembre per l’elezione dei delegati nazionali di competenza della Lombardia. I dati definitivi hanno sancito che i 39 rappresentanti degli affiliati sono stati così suddivisi: 6 per Bergamo, 7 per Brescia, 1 per Como, 5 per Cremona, 1 per Lecco, 8 per Milano, 3 per Monza Brianza, 3 per Mantova, 2 per Sondrio, 3 per Varese. Mentre i 6 eletti per gli atleti sono stati: Monti, Nespolo, Papandrea, Pedroni, Ronda e Tansella. I 3 dei tecnici : Beschi, Bracchi e Capelli.

PILLOLE DI BOCCE CAMPIONATI DEL MONDO A MERSIN TURCHIA

Raffa Individuale Maschile Luca Viscusi – campione del mondo Coppia maschile Mirko Savoretti/Luca Viscusi – campioni del mondo

Coppia mista Giuliano Di Nicola/Laura Picchio – campioni del mondo Individuale femminile Chiara Morano – medaglia d’argento

Coppia femminile Lea Morano/Sanela Urbano – medaglia di bronzo

Volo Tiro di precisione Daniele Grosso – campione mondiale

Tiro progressivo Stefano Pegoraro – medaglia d’argento Coppia Grattapaglia/Nari – medaglia d’argento

14 novembre – Brezzo di Bedero – prosegue regionale serale individuale ABCD

18 novembre – Ternate – finale regionale serale coppia ABCD