Fino al 22 gennaio, a Varese parcheggi gratuiti nelle aree verdi il venerdì pomeriggio e il sabato

Da questo weekend , 25 novembre, e fino al 22 gennaio, a Varese sosta gratuita su 1500 parcheggi in area verde nei pomeriggi di venerdì e il sabato dalle 10 del mattino. La settima prima di Natale il parcheggio gratis in area verde partirà dalle 10.

Anche quest’anno la Giunta della città di Varese conferma le agevolazioni per le aree sosta inseriti nelle aree verdi. Si tratta di un totale di quasi 1500 parcheggi, situati in circa cinquanta strade del centro cittadino, che in occasione delle festività natalizie saranno gratuiti durante i weekend: la sosta sarà infatti libera e gratuita nelle giornate del venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00, e del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Inoltre parcheggio gratis nelle Aree verdi per tutta la settimana che precede il Natale: la sosta sarà gratuita nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 20.00

«Una misura sperimentata con successo gli scorsi anni durante il periodo natalizio e molto apprezzata sia dai visitatori sia dai commercianti – spiega la vicesindaca Ivana Perusin – Un modo per incentivante ulteriormente le visite in città in occasione degli eventi del Natale, dallo spettacolo ai Giardini al mercatino in piazza Montegrappa, e per favorire shopping natalizio, per una città sempre più attrattiva».

Le aree verdi interessate dalla gratuita sono le strade in prossimità del centro, come le vie intorno alla zona della Brunella, l’area intorno alle scuole nella zona di Casbeno, le vie di Biumo Inferiore e Belforte.