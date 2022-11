Al cineforum di Azzate arriva “Gli orsi non esistono”

Al cineforum del Castellani di Azzate arriva “Gli orsi non esistono”, il capolavoro di Jafar Panahi, premiato a Venezia con il Gran Premio della Giuria.

È il vero vincitore del festival, per qualità narrativa e impatto sull’attualità.

In un film in cui il regista interpreta se stesso, Panahi riesce a raccontare in maniera straordinaria l’Iran attuale e le condizioni in cui riesce a girare film nonostante gli arresti domiciliari (adesso tramutati in detenzione).

Il film più coraggioso dell’anno.

Appuntamento di qualità e imperdibile ad Azzate.

Cinema Castellani, via Acquadro 32 (VA)

ORE 21, giovedì 24 novembre.