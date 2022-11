Al cinema Nuovo di Varese Pietro Bartolo e la storia di Nour, una ragazzina siriana sbarcata a Lampedusa

Prima della proiezione del film “Nour”, il collegamento in diretta il regista Maurizio Zaccaro e l’europarlamentare Pietro Bartolo. L’appuntamento è parte della rassegna “Un posto nel mondo”

Nell’ambito della rassegna “Un posto nel mondo” organizzata da Filmstudio 90 APS, giovedì 10 novembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Nuovo di Varese (viale dei Mille 39) proiezione del film NOUR di Maurizio Zaccaro (Italia 2019, 93′).

A Lampedusa sbarcano migranti. Quelli che riescono a toccare la terraferma, quantomeno. Molti invece muoiono annegati, o per ipotermia. Altri ancora arrivano lì, ma sono stati separati dalla rispettiva famiglia: come Nour, una ragazzina siriana costretta dalla guerra a lasciare la propria patria, rimasta senza la madre Fatima. Pietro Bartolo, il dottore che si occupa di soccorrere i migranti, prende a cuore il caso di Nour. Nel film Pietro Bartolo è interpretato da Sergio Castellitto.

A inizio serata saranno in collegamento in diretta il regista Maurizio Zaccaro e l’europarlamentare Pietro Bartolo.

Serata in collaborazione con CGIL Varese e Refugees Welcome Varese.

Biglietto intero € 7,50

Ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65 e under 18 €6,00

Ridotto soci Filmstudio 90 under 25 €3,00