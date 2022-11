Al convento di Azzio un incontro tra musica e letture per conoscere il profeta Daniele

Terzo appuntamento (domenica 13 novembre dalle ore 18) con la rassegna culturale, musicale e religiosa “Incontriamoci… al Convento” organizzata ad Azzio proprio all’interno della antica chiesa del convento di Sant’Antonio.

Il parroco, don Silvio Bernasconi, presenterà il quarto grande profeta dell’Antico Testamento, ovvero Daniele, che sarà tratteggiato attraverso la lettura dei testi sacri e la musica d’organo.

«Il libro di Daniele si inserisce nella letteratura apocalittica, che si presenta come rivelazione e narrazione esposta attraverso le visioni in cui dominano i simboli da interpretare – si spiega nella presentazione – Oggi gli studiosi concordano nel collocare il libro di Daniele nel II secolo a.C. L’autore con i suoi racconti e visioni intende sostenere la fede e la speranza dei suoi connazionali impegnati nelle dolorose e gloriose vicende dell’epoca maccabaica. Il libro è giunto a noi scritto in tre lingue: ebraico, aramaico e greco».

Per quanto riguarda il lato musicale, sarà il maestro Lorenzo Ghielmi a suonare l’organo Mascioni presente all’interno della chiesa; Ghielmi illustrerà la figura di Daniele privilegiando e interpretando alcuni brani di Johann Sebastian Bach.