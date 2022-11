Al mercato del Giusto Inperfetto si balla, si impara e si mangia con gusto

Torna nella giornata di domenica 4 dicembre, nella consueta cornice di Castello Cabiaglio, il Mercato del Giusto Inperfetto che in questa occasione diventa ancor più solidale con il Natale ormai alle porte.

Dopo la popolata e apprezzata edizione di novembre, l’ultima manifestazione del 2022 darà il suo meglio offrendo tante occasioni diffuse di incontro e convivialità: dal mattino sarà possibile partecipare a laboratori di permacultura ed ecopedagogia con l’associazione di promozione sociale Matrioska.

Si potrà inoltre assistere a diverse tipologie di rappresentazioni teatrali per tutte le età proposte dalla associazione Albero Baniano e dalla Compagnia d’improvvisazione iSenzaTesto, danzare in piazza con la musica popolare dei Cann Cord e Pell e il tradizionale klezmer (una musica di origine ebraica) dei Sass de Boll.

Come al solito poi, si potrà passeggiare per i vicoli tra banchetti di produttori locali e artigiani di qualità, fermarsi per un piatto caldo, o per gustare le tradizionali caldarroste, scaldarsi con il vin brulé o con una tazza di cioccolata fumante.

Grazie al contributo volontario delle associazioni del territorio anche questa domenica “biodiversa cabiagliese” offrirà il ricavato della giornata per un progetto locale di Orchestra Inclusiva – Laboratorio di Musicoterapia orchestrale promosso dalla scuola di musica Musicabiaglio.