Al Mils di Saronno si festeggia una carrozza ferroviaria diventata “centenaria”

L’appuntamento è per sabato 19 novembre: sarà ripercorsa la lunga storia del mezzo, costruito nel 1922. Dopo il suo pensionamento fu usata anche come spogliatoio presso il Tennis Club della Rotonda di Saronno

La carrozza ABz 1513 presente al Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese sarà la protagonista di una giornata di festeggiamenti organizzata in occasione del centenario dalla sua costruzione. L’appuntamento è per sabato 19 novembre al Mils, dove sarà ripercorsa la lunga storia del mezzo.

Costruita dalla Ditta Carminati & Toselli di Milano proprio nel 1922, la carrozza entrò in servizio inizialmente sulla linea ferroviaria Monza-Molteno-Oggiono (MMO) e poi dagli inizi degli anni ’30 sulle linee delle Ferrovie Nord Milano. Pensionata nel 1981, fu accantonata tra il materiale rotabile in disuso del Deposito delle FNM di Novate Milanese. In questi giorni sono stati ultimati i lavori di restauro della parte esterna della carrozza, che così ha riacquistato l’originale appeal della sua livrea verde.

L’iniziativa è organizzata dal Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese e dal Circolo Ricreativo Aziendale delle Ferrovie Nord Milano.

“Da un punto di vista costruttivo – si legge nella nota del Mils -, la carrozza è testimonianza dello sviluppo del trasporto su rotaia in Italia reso possibile dal nascere di varie aziende nazionali come appunto la Carminati & Toselli e dall’affermarsi di una globalizzazione nel settore tecnologico che permise di utilizzare proprio nella carrozza in questione i carrelli con doppio stadio di sospensione della Brill Manufacturing Co. di Philadelphia, i freni della Westinghouse Air Brake Company (WABCO) e successivamente negli anni ’30 gli equipaggiamenti elettrici della TIBB (Tecnomasio Italiano Brown Boveri)”.

“Terminata la sua attività nel 1981, la carrozza fu sottratta a un inesorabile degrado da Luigi Lazzaroni che agli inizi degli anni ’90 l’acquisì e inizialmente la destinò a un uso “un po’ singolare” ossia come spogliatoio presso il Tennis Club della Rotonda di Saronno – continua la nota -. Intanto nel 1996 lo stesso Lazzaroni insieme ad altri imprenditori di Saronno aveva creato l’Associazione per il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese e il 22 ottobre 1998 furono inaugurate le prime sale del museo. Il 20 luglio 1999 la carrozza fu donata al Mils”.

Il programma della giornata: